Sony torna a far felici i giocatori con una nuova tornata di promozioni su PlayStation Store. A partire da oggi è infatti disponibile una nuova serie di sconti che abbraccia centinaia di titoli per PS4 e PS5 a prezzo ridotto. Ma non è tutto: come da tradizione di fine ottobre, il colosso giapponese ha attivato anche le immancabili offerte di Halloween, dedicate ai giochi più inquietanti e perfetti per la stagione dei brividi.

L’accoppiata delle due promozioni crea così un vero e proprio paradiso per chi stava aspettando il momento giusto per ampliare la propria libreria digitale: due cataloghi distinti ma complementari, che permettono di spaziare dai blockbuster più recenti ai grandi classici horror degli ultimi anni, con tagli di prezzo che in alcuni casi superano addirittura il 90%. Li trovate qui.

Tra i giochi in offerta per Halloween troviamo una lunga lista di nomi noti agli amanti del genere. Spicca innanzitutto Resident Evil 4, nella sua versione PS4 e PS5, proposto a metà prezzo: da 39,99 a 19,99 euro. Per chi non ha ancora affrontato la nuova incarnazione del capolavoro Capcom, si tratta di un’occasione perfetta per recuperare uno dei remake più apprezzati dell’ultimo biennio.

Restando nel mondo del terrore psicologico, Silent Hill 2 Deluxe Edition cala a 39,99 euro (con uno sconto del 50%), riportando in auge uno dei pilastri dell’horror giapponese, pronto a far tremare ancora una volta vecchi e nuovi fan. Allo stesso modo, Resident Evil Village è disponibile a soli 9,99 euro, con un ribasso del 75%: un prezzo simbolico per uno dei survival più curati di sempre, in grado di unire l’estetica gotica a un gameplay ricco di tensione e momenti memorabili.

C’è spazio anche per gli amanti dell’azione più frenetica e del gore, con DOOM: The Dark Ages scontato del 33% a 53,59 euro, mentre Dead Island 2 Ultimate Edition arriva a un clamoroso -75%, costando appena 17,49 euro. E se preferite un terrore più collettivo, Back 4 Blood Deluxe Edition è praticamente regalato: da 99,99 a 9,99 euro, con un taglio del 90% che lo rende uno dei migliori affari della selezione.

Gli sconti non si limitano però ai grandi nomi. Anche alcune gemme più di nicchia meritano attenzione, come Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, titolo cult di Koei Tecmo disponibile ora a 34,99 euro (-30%), o Inscryption, l’enigmatico e geniale deckbuilder horror di Daniel Mullins, proposto a 7,99 euro (-60%).

Per chi ama le atmosfere dark ma con un pizzico di ironia, Cult of the Lamb scende a 12,49 euro (-50%), mentre The Dark Pictures Anthology: House of Ashes tocca i 9,89 euro, con uno sconto del 67%. Non mancano poi esperienze open world come Days Gone e Days Gone Remastered, disponibili rispettivamente a 27,59 e 37,49 euro, per chi volesse rivivere l’apocalisse su due ruote.

Chi invece non ha paura di sfidare la difficoltà più brutale può mettere le mani su Demon’s Souls Digital Deluxe Edition, l’eccellente remake firmato Bluepoint Games, in offerta a 54,99 euro (-45%).

Parallelamente alle offerte di Halloween, il Pianeta degli Sconti di Sony coinvolge centinaia di altri titoli che spaziano tra generi e fasce di prezzo. Dalle esperienze narrative più intime ai grandi giochi d’azione, fino agli indie più acclamati, l’iniziativa include nomi di spicco e novità per tutti i gusti.

Mentre l’atmosfera spettrale di ottobre domina il fronte delle promozioni, il Pianeta degli Sconti rappresenta un’occasione più ampia per approfittare di ribassi su giochi di ogni tipo. Chi ama l’avventura post-apocalittica troverà pane per i suoi denti con The Last of Us Parte II Digital Deluxe Edition, ora a 29,99 euro (-40%), mentre i nostalgici dell’azione arcade possono orientarsi su Dead Rising Deluxe Remaster Digital Deluxe a 39,59 euro (-34%).

Non mancano poi proposte per chi cerca esperienze multiplayer o sandbox: DayZ è disponibile a 27,49 euro (-50%), mentre il pacchetto DayZ Cool Edition scende a 41,99 euro (-40%). Persino i titoli fantasy più leggeri, come Portal Knights, vengono proposti a prezzi stracciati (5,99 euro, -70%), confermando la varietà dell’offerta.

Con queste due campagne promozionali attive in contemporanea, il PlayStation Store si trasforma per alcune settimane in una vera e propria fiera digitale del videogioco. L’offerta Pianeta degli Sconti abbraccia un pubblico vasto, ideale per chi cerca affari su produzioni di ogni genere e dimensione, mentre la selezione di Halloween mette al centro l’atmosfera del periodo, tra survival horror, esperienze narrative cupe e action dai toni macabri.

Le promozioni si estendono su centinaia di prodotti, con tagli di prezzo che variano dal 20% al 90%, e comprendono sia edizioni standard sia versioni Deluxe o Ultimate, spesso arricchite da contenuti extra. È possibile trovare ribassi consistenti anche su DLC, pacchetti speciali e bundle digitali, rendendo il periodo perfetto per completare la propria collezione o recuperare giochi lasciati in sospeso.

Quando terminano le offerte

Sony non ha ancora comunicato una data precisa per la conclusione del Pianeta degli Sconti, ma la campagna di Halloween resterà attiva fino ai primi giorni di novembre, in linea con la tradizione del PlayStation Store. Si consiglia quindi di approfittare delle promozioni il prima possibile, poiché molte offerte potrebbero essere a tempo limitato o variare nelle prossime settimane.

In ogni caso, entrambe le iniziative rappresentano un’occasione preziosa per chi desidera ampliare la propria libreria senza svuotare il portafoglio, soprattutto in vista delle festività autunnali.

Con ribassi di questa portata, Sony conferma la propria volontà di consolidare il ruolo di PlayStation Store come principale punto di riferimento per il digital gaming su console, offrendo ciclicamente nuove opportunità di risparmio e rinnovando l’interesse verso titoli che meritano di essere riscoperti.

In un periodo in cui il mercato videoludico si prepara ai grandi lanci di fine anno, il Pianeta degli Sconti e le offerte di Halloween rappresentano l’occasione ideale per rivivere alcuni dei migliori titoli della generazione e scoprire nuove gemme, magari a un prezzo che non si ripeterà tanto presto.