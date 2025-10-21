Non perdetevi questa fantastica offerta su Amazon! Il Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, dotato di grafica aggiornata per entrambi i giochi, un upgrade gratuito per Nintendo Switch 2 e un riproduttore di musica integrato nel gioco, è disponibile a soli 54,99€ invece di 64,09€. Godetevi entrambi i giochi a una risoluzione di 4K in modalità TV o 1080p in modalità portatile e da tavolo, e scoprite i nuovi contenuti per il libro illustrato. Affrettatevi, risparmiate il 14% con questa offerta!

Prodotto in caricamento

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è una scelta perfetta per i fan di vecchia data di Super Mario e per quelli che stanno cercando di avvicinarsi a questa serie leggendaria. Con la grafica aggiornata su entrambi i giochi e l'upgrade gratuito per Nintendo Switch 2, questi titoli vi apriranno un mondo di avventure coinvolgenti e stimolanti, tutto mantenendo un'alta qualità visiva, sia in modalità TV che portatile. Questa offerta è altamente consigliata per coloro che desiderano sperimentare due dei giochi più iconici di Super Mario in una modalità più moderna e rivisitata.

Oltre a questo, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 offre anche nuovi contenuti per il libro illustrato, che arricchiscono ulteriormente l'esperienza di gioco. E per coloro che amano la bella musica, avranno la piacevole sorpresa di scoprire un riproduttore di musica integrato nel gioco. Questo doppio pack risponde perfettamente alle esigenze di coloro che cercano una combinazione di nostalgia e innovazione, senza sacrificare la qualità del gioco. Sicuramente un must-have per qualsiasi collezionista Nintendo e un ottimo modo per divertirsi a casa.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sono due titoli classici rivisti in chiave moderna, con una grafica aggiornata che vi regalerà un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Il pacchetto offre anche un upgrade gratuito per Nintendo Switch 2, permettendovi di godere di entrambi i giochi a una risoluzione di 4K in modalità TV o 1080p in modalità portatile e da tavolo. Oltre a questo, avrete accesso a un riproduttore di musica integrato nel gioco per ascoltare le vostre melodie preferite mentre giocate, e a nuovi contenuti per il libro illustrato.

Questa offerta rappresenta una grande opportunità per gli appassionati di questa saga e per tutti coloro che cercano un'esperienza di gioco avvincente e di alta qualità. Il mix tra le innovazioni tecniche e il fascino senza tempo dei giochi Super Mario Galaxy rendono questa proposta imperdibile. Consigliamo vivamente l'acquisto di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, per ore di divertimento garantite.

Vedi offerta su Amazon