La community di Assassin's Creed potrebbe presto riabbracciare due dei personaggi più amati della saga. Una foto pubblicata sui social media ha scatenato un'ondata di speculazioni tra i fan: Abubakar Salim e Alix Wilton Regan, rispettivamente le voci di Bayek e Aya in Assassin's Creed Origins (qui la nostra recensione), sono stati immortalati insieme in uno studio dotato di attrezzature per la motion capture.

L'immagine ha riacceso le speranze per un possibile ritorno dei protagonisti del capitolo ambientato nell'antico Egitto, considerato da molti il migliore della serie da quando ha abbracciato la formula dei giochi di ruolo.

Assassin's Creed Origins occupa un posto speciale nel cuore degli appassionati, non solo per essere stato il primo della serie a introdurre meccaniche RPG complete, ma anche per la qualità della sua narrazione. La storia di Bayek e Aya viene spesso citata come una delle meglio scritte dell'intera saga, con un arco narrativo emotivamente coinvolgente che ha lasciato un'impressione duratura sui giocatori.

Nonostante la conclusione del loro viaggio in Origins, esistono ancora numerose possibilità narrative da esplorare, sia attraverso eventi precedenti alla trama del gioco sia con un seguito ambientato dopo gli avvenimenti già narrati.

Il dibattito su quale capitolo della serie abbia meglio implementato gli elementi RPG rimane acceso tra i fan, ma molti concordano nell'attribuire a Origins il primato.

Questo ha alimentato nel tempo richieste sempre più insistenti per una continuazione diretta, una rarità per un franchise che tende a cambiare protagonisti e ambientazioni a ogni nuovo capitolo. La foto condivisa da Salim potrebbe rappresentare la risposta tanto attesa a queste richieste.

L'immagine pubblicata da Abubakar Salim non lascia molto spazio all'immaginazione: entrambi gli attori indossano le tute caratteristiche utilizzate per catturare i movimenti durante le registrazioni videoludiche.

Questi indizi, per quanto circostanziali, sono sufficienti per far pensare a un progetto legato al mondo di Assassin's Creed. La saga ha già dimostrato di saper riportare personaggi di capitoli precedenti in nuove avventure: Kassandra di Odyssey è apparsa in Valhalla, dimostrando che crossover e ritorni sono tutt'altro che impossibili.

In passato, Salim non ha mai nascosto il suo interesse nel riprendere il ruolo di Bayek per un eventuale seguito. L'attore aveva persino delineato una visione specifica per il personaggio, immaginandolo in viaggio verso la Grecia anziché rimanere in Egitto.

Tuttavia, questa direzione narrativa presenterebbe complicazioni evidenti, considerando che Assassin's Creed Odyssey ha già ampiamente esplorato l'ambientazione greca. Le possibilità rimangono comunque molteplici: potrebbe trattarsi di un'espansione DLC per un titolo esistente, di un capitolo completamente nuovo, o persino di contenuti per un futuro episodio della saga.

Va considerato un elemento che complica le speculazioni: Abubakar Salim possiede un proprio studio di sviluppo, il che significa che la collaborazione con Alix Wilton Regan potrebbe riguardare un progetto completamente indipendente da Ubisoft.

Questa eventualità non può essere esclusa, anche se la coincidenza di vedere riuniti proprio i due doppiatori di Origins appare difficilmente casuale per i fan più ottimisti. La verità emerge raramente da semplici indizi sui social media, ma la community di Assassin's Creed ha imparato a leggere i segnali e a coltivare le proprie speranze.