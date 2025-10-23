A partire dalle 17:00 di oggi, 23 ottobre, un nuovo titolo si unisce ufficialmente alla lista dei giochi gratuiti sull’Epic Games Store. Si tratta di Fear the Spotlight, un affascinante horror psicologico ispirato ai classici degli anni ’90, che resterà disponibile gratuitamente fino al 30 ottobre. Un’occasione perfetta per tutti gli amanti delle atmosfere inquietanti e delle storie dal tono malinconico, proprio in vista di Halloween.

In Fear the Spotlight, i giocatori vestono i panni di due adolescenti che, dopo un misterioso incidente durante una seduta spiritica andata terribilmente storta, si ritrovano intrappolate in una scuola abbandonata. L’obiettivo è sopravvivere, scoprendo cosa si nasconde tra i corridoi e le aule illuminate soltanto da una torcia, evitando nel frattempo l’inquietante entità che dà il titolo al gioco.

Il titolo, sviluppato da Cozy Game Pals, combina una grafica in stile retro e un gameplay che richiama i survival horror della prima era PlayStation, mescolando puzzle, esplorazione e una forte componente narrativa. L’atmosfera è densa e silenziosa, volutamente sospesa tra nostalgia e tensione, con una colonna sonora che amplifica il senso di isolamento e mistero. È un’esperienza breve ma intensa, pensata per chi ama le storie d’orrore dal taglio intimista e simbolico.

Come scaricarlo?

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC. Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito). Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana. Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta. Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione. Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.

Se cercavi un titolo perfetto per prepararti alle notti più buie di ottobre, questa è l’occasione giusta per accendere la torcia e affrontare le tue paure. L’offerta è attiva da oggi, 23 ottobre, fino al 30 ottobre.

Ricordiamo inoltre che fino alle 17:00 di oggi, 23 ottobre, gli utenti di Epic Games Store possono ancora aggiungere gratuitamente alla propria libreria gli ultimi due titoli offerti la settimana scorsa, prima che vengano sostituiti da Fear the Spotlight.