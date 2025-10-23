Avatar di Ospite Mod Ace #719 0
0
Conta è chi dice il contrario mente
masterzone3D
1
Allora, dico la mia considerando che a me la grafica piace molto, oltretutto di lavoro faccio grafica 3D quindi forse potrei sembrare di parte. Non e' questione se la grafica conta o no, conta come si usa quel poco o quel tanto di grafica. E' banale dire che ci sono giochi meravigliosi con un gameplay piatto e il contrario, ci sono giochi low poly con grafica semplicissima ma di una meraviglia devastante. Il problema e' l'ispirazione e la creativita'. Dai 5 cubi ad una persona e ne crea una meraviglia. Dai 300 assets fotorealistici ad una persona e verra' una merdazza. Il tutto e' relativo a chi ci lavora sopra. Il realismo in un gioco deve essere ben ponderato, non basta un mega environment per decretare la bellezza di un gioco, poi c'e' altro sotto.
Enrico Pallazzo
0
Conta relativamente, preferisco un gameplay solido, una buona sceneggiatura e tante possibilità/libertà di agire...
...in pratica, se per avere questo, devo rinunciare alla super grafica iper realistica, ci rinuncio volentieri!!

Per fare un esempio concreto, i giochi che si avvicinano alla perfezione, per me, sono Zelda (Breath of the Wild/Tears of the Kingdom) seguiti da Red Dead Redemption 2
Ospite API Admin #505
0
contava già ai tepi del nes, castlrevania 3 che grafica!!Ma come hanno fatto!! pare un gioco da 16 bit!!

ps: la konami aveva messo chip aggiuntivi nella cartuccia
Daxter
0
Dipende dal tipo di gioco.
Ospite Tech King #176
0
secondo questo ragionamento oggi sarebbe sbagliato pretendere il servosterzo su un auto...o l'aria condizionata...perchè tanto negli anni 80 eravamo entusiasti della fiat uno che non li aveva. senza contare che una grotta bidimensionale di pokemon rosso sullo schermo verdognolo da 2 pollici aveva infinitamente piu fascino del gabinetto di luminopoli o del mondo scrauso proposto da arceus
ilMeluz
0
Cazzate. Il videogioco è anche psicologia e numerosi elementi sono inconsci. La grafica non conta nulla per il fine ultimo del videogioco. Serve solo ed esclusivamente a livello commerciale, per chi non conosce i videogiochi e per chi cerca altre arti dentro il medium, per esempio il cinema. Ma questo è frutto di ignoranza non di necessità e se la gente lo cerca non significa che conti.
Tao_37
0
Conta di sicuro, ma da sola non basta.
Un gioco è un insieme di fattori che si amalgamano assieme creando un esperienza immersiva e divertente. Per creare queste sensazioni servono: grafica, inventiva, level desig, longevità, fluidità, immersività, sfida e soprattutto giocabilità. Tutte queste cose unite bene trà loro formano un gran videogioco.
Tao_37
0
La grafica è un "tassello del puzle" e neanche quello più grande. Sicuramente deve essere abbinata a tutto il resto come in primis la giocabilità, le ambientazioni, i movimenti aggraziati e fluidi dei personaggi, l' immersività, la longevità, il divertimento e la gratificazione per aver fatto o raggiunto un certo obbiettivo ecc.
Oggi credo che l' importanza della grafica sia sicuramente meno importante in paragone a 10 anni fà, inoltre, siamo arrivati al punto che anche un buon tv o monitor siano importanti, altrimenti non si esprime neanche il vero potenziale della grafica.
Ospite Sys Agent #391
0
Tutto sto articolo per cercare di giustificare l'ingiustificabile
