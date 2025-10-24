The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles è finalmente disponibile su Steam, con tanto di demo gratuita . Dopo un percorso lungo e appassionato, costellato di riconoscimenti e di un entusiasmo crescente da parte della community, il dungeon crawler sviluppato dal team italiano Fix-A-Bug e supportato da Excaliber fa il suo debutto ufficiale, portando con sé tutta la forza creativa dell’indie italiano.

Il titolo è un dungeon crawler in pixel art che unisce lo spirito old-school a un gameplay moderno e frenetico, tipico dei migliori roguelite. Tra combattimenti caotici, humor irriverente e un’atmosfera da arcade d’altri tempi, The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles punta a conquistare i giocatori con la sua identità unica e la sua capacità di non prendersi mai troppo sul serio.

Il progetto ha già raccolto un notevole seguito durante il suo sviluppo, partecipando a eventi internazionali come Gamescom, GDC, London Games Festival e Tokyo Game Show, dove è stato selezionato per lo showcase Selected Indie 80. Non solo: nel 2024 ha vinto il Premio della Giuria al Red Bull Indie Forge, affermandosi come una delle produzioni indipendenti italiane più originali e promettenti degli ultimi anni.

“Siamo contenti dell’accoglienza che il nostro gioco ha ricevuto dal pubblico” spiega Paolo Nicoletti, Head of Development del progetto. “Grazie alla partecipazione costante agli eventi su Steam, come il recente Steam Next Festival, e al supporto del publisher asiatico 2P Games, abbiamo costruito una community solida e appassionata. Ma non è ancora il momento di fermarsi: vogliamo ascoltare i giocatori e continuare a migliorare l’esperienza, rendendo la discesa nell’Hyper-Dungeon ancora più divertente.”

The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles promette un’esperienza folle, imprevedibile e piena di ironia. Un viaggio nel cuore del dungeon più delirante mai realizzato, dove ogni partita è un mix di sfida, humour e creatività pixelata. L’avventura vi aspetta su Steam: impugnate la spada e scendete nell’Hyper-Dungeon.