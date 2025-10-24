Prime Video ha svelato quattro nuovi poster dedicati alla seconda stagione di Fallout, offrendo un assaggio delle atmosfere che accompagneranno il ritorno della serie tratta dal celebre videogioco di Bethesda. Le nuove immagini mettono al centro i protagonisti Lucy (interpretata da Ella Purnell), The Ghoul (Walton Goggins), Maximus (Aaron Moten) e l’immancabile Dogmeat, il fedele compagno a quattro zampe diventato icona della saga.

I poster, diffusi tramite i canali social ufficiali, mostrano i personaggi immersi tra i resti di New Vegas, un’ambientazione che i fan dei videogiochi riconosceranno immediatamente. Il passaggio alle rovine della città del peccato segna una svolta narrativa importante per la serie: un’ambientazione tanto leggendaria quanto pericolosa, che promette di ampliare ulteriormente l’universo televisivo di Fallout.

La seconda stagione debutterà su Prime Video il 17 dicembre 2025, con un totale di otto episodi pubblicati a cadenza settimanale fino al 4 febbraio 2026. La nuova storyline riprenderà esattamente dopo gli eventi del finale della prima stagione, conducendo gli spettatori attraverso il wasteland del Mojave fino alla versione post-apocalittica di Las Vegas. Si tratta di uno scenario inedito per la serie, che espanderà l’universo narrativo introducendo nuove fazioni, pericoli e misteri.

Fallout è prodotta da Kilter Films, con Jonathan Nolan e Lisa Joy (già creatori di Westworld) come produttori esecutivi, insieme a Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, che ricoprono anche i ruoli di showrunner e sceneggiatori principali. Il cast, oltre ai volti già citati, include Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Frances Turner, tutti confermati per la nuova stagione.

La prima stagione di Fallout ha totalizzato oltre 100 milioni di spettatori nel mondo, piazzandosi tra i tre titoli più visti nella storia della piattaforma. Un successo travolgente che ha già garantito il rinnovo per una terza stagione, come annunciato da Nolan e Joy: “Siamo entusiasti di distruggere il mondo ancora una volta per una nuova stagione. Il viaggio nel wasteland è appena cominciato.”

I nuovi poster della seconda stagione di Fallout sono disponibili ora sull’account Instagram ufficiale della serie, e anticipano un ritorno spettacolare tra polvere, radiazioni e memoria di un mondo che non smette mai di rinascere dalle proprie ceneri.