Gli abbonati a Xbox Game Pass si sono svegliati con una gradita sorpresa: non uno, ma due nuovi titoli sono stati aggiunti al catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft. La vera notizia è arrivata con l'improvviso rilascio di Pacific Drive, un gioco che mescola guida e sopravvivenza in modo inaspettato, andando ad affiancare l'annuncio già programmato di Super Fantasy Kingdom.

Pacific Drive rappresenta il classico esempio di shadow drop, quella pratica sempre più diffusa nell'industria videoludica che consiste nel rilasciare un gioco senza alcun preavviso, creando un effetto sorpresa tra i giocatori. Il titolo è disponibile per chi possiede un abbonamento PC Game Pass, Premium o Ultimate (acquistabile qui), e può essere giocato su Xbox Series X|S, PC e tramite cloud gaming.

Il gioco sviluppato come un'avventura di sopravvivenza alla guida offre un'esperienza piuttosto particolare: i giocatori devono affrontare pericoli soprannaturali nell'Olympic Exclusion Zone, una zona di esclusione dove l'unica ancora di salvezza è la propria automobile. Il gameplay ruota attorno alla raccolta di risorse, al caricamento di una fidata station wagon e a corse disperate per restare in vita mentre si esplorano ambienti ostili.

L'altro titolo aggiunto al catalogo è Super Fantasy Kingdom, disponibile però esclusivamente per PC tramite gli abbonamenti PC Game Pass e Ultimate. Si tratta di un city builder roguelite ambientato in un vivace mondo fantasy, dove i giocatori devono ricostruire il proprio regno difendendolo da orde di mostri.

Il gameplay di Super Fantasy Kingdom combina elementi di costruzione, gestione delle risorse e difesa strategica. I giocatori possono raccogliere materiali, costruire strutture, estrarre minerali, cucinare, produrre birra e coltivare, mentre assemblano squadre uniche di difensori per respingere le minacce. L'elemento roguelite aggiunge una componente di rischio permanente: se le difese dovessero cedere, bisogna essere pronti a vedere tutto andare in fiamme e ricominciare da capo.

L'aggiunta di questi due titoli dimostra ancora una volta come Xbox Game Pass continui a diversificare la propria offerta, spaziando tra generi molto diversi tra loro. Da un lato un'esperienza di guida e sopravvivenza atmosferica, dall'altro un gestionale strategico con elementi fantasy e meccaniche da roguelite, entrambi pensati per soddisfare nicchie diverse di giocatori all'interno della vasta community del servizio in abbonamento Microsoft.

Entrambi i giochi sono già disponibili per il download e rappresentano un'ottima occasione per gli abbonati di esplorare esperienze videoludiche diverse dal solsolito, senza costi aggiuntivi rispetto alla quota di abbonamento mensile già sostenuta.