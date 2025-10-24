The Pokémon Company ha ufficialmente annunciato che Leggende Pokémon: Z-A ha raggiunto un traguardo impressionante, vendendo 5,8 milioni di copie in tutto il mondo nella sua prima settimana di lancio. Un risultato che conferma ancora una volta la forza del brand Pokémon e l’interesse dei fan per questa nuova incarnazione della celebre saga.

Il dato include le vendite combinate delle versioni fisiche e digitali per Nintendo Switch e Switch 2, con circa la metà delle copie vendute sulla nuova console. Secondo il comunicato ufficiale, infatti, il debutto su Switch 2 rappresenta una parte significativa del successo iniziale, segno che il passaggio generazionale ha inciso positivamente sull’interesse del pubblico. Per confronto, Leggende Pokémon: Arceus aveva registrato 6,5 milioni di copie nella prima settimana, rimanendo leggermente al di sopra del nuovo capitolo, ma senza offuscarne le ottime prestazioni.

In Giappone, le vendite hanno raggiunto quota 1,5 milioni di unità, di cui 872.552 copie su Switch e 612.905 su Switch 2. Dati che, secondo le stime, superano di circa 60.000 unità i numeri di apertura di Leggende Pokémon: Arceus nello stesso mercato. Un segnale chiaro del forte interesse del pubblico giapponese per l’espansione narrativa e tecnica introdotta con questa nuova avventura.

Anche nel Regno Unito, Z-A ha conquistato la vetta della classifica settimanale, confermandosi il titolo più venduto del momento. Tuttavia, i dati rivelano che le vendite fisiche complessive sono state inferiori del 40% rispetto a Arceus, con il 51% delle copie vendute appartenenti alla versione per Switch 2. Un calo relativo che riflette la crescita del digitale e la transizione verso le nuove piattaforme Nintendo.

Con un lancio globale di questa portata, Leggende Pokémon: Z-A si conferma come uno dei titoli più rilevanti dell’anno per Nintendo, segnando l’inizio di una nuova era per la serie. Chi desidera approfondire l’esperienza e scoprire tutti i dettagli di gameplay e ambientazione può leggere la recensione completa su SpazioGames.