Assassin's Creed Shadows Limited Edition: contenuti esclusivi a un PREZZO MAI VISTO!

Se siete appassionati di giochi d'azione e stealth e state cercando un'esperienza immersiva ambientata nel Giappone feudale, non potete lasciarvi sfuggire Assassin's Creed Shadows Limited Edition per PS5, attualmente in offerta su Amazon a soli 69,99€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo consigliato di 79,99€. Si tratta del minimo storico, rendendo questa promozione particolarmente interessante per i fan della saga e i collezionisti.

Assassin's Creed Shadows Limited Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

La Limited Edition include non solo il gioco base, ma anche il pacchetto personaggio Sekiryū, che arricchisce l'esperienza di gioco con un set esclusivo di attrezzatura e armi per la protagonista Naoe, oltre alla creatura evocabile Bestia Sekiryū e all'oggettino decorativo Dente del drago. Un'aggiunta imperdibile per chi desidera personalizzare al massimo il proprio stile di gioco e godere di contenuti esclusivi sin dal lancio.

Assassin's Creed Shadows vi porta a esplorare un Giappone feudale ricco di contrasti, tra maestose città castello, porti brulicanti di vita, santuari silenziosi e territori devastati dalla guerra. La narrazione si sviluppa attraverso due personaggi giocabili: Naoe, un'assassina shinobi agile e furtiva, e Yasuke, un leggendario samurai capace di affrontare i nemici con forza brutale e precisione letale. I loro stili di gioco complementari garantiscono varietà e profondità al gameplay, offrendo un'esperienza dinamica e appagante.

Oltre all'esplorazione e al combattimento, potrete costruire e personalizzare il vostro rifugio shinobi, un centro operativo dove addestrare nuove reclute, fabbricare equipaggiamento e gestire una rete di spionaggio in continua espansione. Tutto questo contribuisce a rendere il mondo di gioco più vivo, strategico e coinvolgente.

Assassin's Creed Shadows Limited Edition per PS5 è dunque un titolo imperdibile per tutti gli appassionati del genere. Con questa offerta al prezzo più basso di sempre, è il momento ideale per aggiungerlo alla vostra collezione. Infine, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione completa del prodotto per ulteriori informazioni.

