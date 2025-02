Assassin's Creed Mirage per PS5 a soli 24€: si parte per Bagdad!

Assassin's Creed Mirage per PS5 è disponibile a soli 23,99€ invece di 34,48€, con uno sconto del 30%! Vestite i panni di Basim, un astuto ladruncolo che cerca giustizia nella Bagdad del IX secolo, e scoprite come si trasforma in un letale Maestro Assassino. Il gioco vi offre un'esperienza narrativa profonda, parkour attraverso una città vibrante e killer più cruenti che mai. Un omaggio alle radici della serie che appassionerà i fan del franchise.

Assassin's Creed Mirage per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Mirage è consigliato agli appassionati di avventure narrative che amano immergersi in mondi storici ricchi di dettagli. Il gioco è perfetto per i fan della saga che desiderano tornare alle radici della serie con un'esperienza più focalizzata sulla furtività e sull'assassinio. Gli amanti dell'ambientazione mediorientale rimarranno affascinati dalla Bagdad del IX secolo, ricreata con straordinaria cura per i dettagli storici, dove potranno vestire i panni di Basim, un ladruncolo di strada destinato a diventare un letale Maestro Assassino.

Il titolo soddisfa le esigenze di chi cerca un'esperienza di gioco più concentrata e meno dispersiva rispetto ai recenti capitoli della serie, con un ritorno alle meccaniche classiche che hanno reso celebre il franchise. La fluidità del parkour urbano, le missioni di assassinio più viscerali e un sistema di progressione ben bilanciato vi cattureranno per circa 20 ore di gioco. Ideale anche per i neofiti che vogliono avvicinarsi alla saga senza sentirsi sopraffatti dalla complessità narrativa dei capitoli più recenti, Mirage rappresenta un perfetto punto d'ingresso nell'universo di Assassin's Creed grazie alla sua storia autonoma e accessibile.

A soli 23,99€ invece di 34,48€, Assassin's Creed Mirage rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati della saga e per chi ama le avventure in ambientazioni storiche dettagliate. Il ritorno alle radici della serie, combinato con miglioramenti tecnici significativi, rende questo titolo un acquisto consigliato che garantisce ore di gameplay immersivo e appassionante per i possessori di PlayStation 5.

