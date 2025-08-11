Se state pensando di passare a un nuovo smartphone di fascia alta, questa è l’occasione che aspettavate. Apple iPhone 15 Plus (128 GB, colore nero) è disponibile su Amazon a soli 749€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo consigliato di 979€. Si tratta del minimo storico, un’opportunità rara per acquistare uno degli smartphone più avanzati sul mercato a un prezzo così competitivo.

Apple iPhone 15 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

iPhone 15 Plus porta con sé tutte le innovazioni più recenti di Apple, a partire dalla Dynamic Island, una soluzione intelligente che vi permette di visualizzare notifiche e attività in tempo reale, come chiamate in arrivo o lo stato del vostro volo, senza interrompere ciò che state facendo. Il design è realizzato in vetro a infusione di colore e alluminio, con protezione Ceramic Shield sulla parte frontale, resistente a urti, schizzi e polvere. Il display Super Retina XDR da 6,7 pollici è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto a quello di iPhone 14, garantendo una visibilità eccezionale in ogni condizione.

Sul fronte fotografico, la fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x offre scatti ad altissima risoluzione e primi piani di qualità ottica impeccabile. I nuovi ritratti di ultima generazione permettono di modificare la messa a fuoco anche dopo lo scatto, assicurando immagini dal forte impatto visivo.

Sotto la scocca, il potente chip A16 Bionic assicura prestazioni fulminee e grande efficienza energetica, permettendo alla batteria di durare tutta la giornata. Non manca la nuova porta USB-C, che vi consente di utilizzare lo stesso cavo per ricaricare anche Mac o iPad, e persino di caricare dispositivi come Apple Watch o AirPods direttamente dall’iPhone.

Le funzioni di sicurezza, come SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti, aggiungono un ulteriore livello di protezione, rendendo questo dispositivo non solo potente ma anche affidabile.

Disponibile ora a 749€ su Amazon, questo è il momento perfetto per fare il salto verso un’esperienza d’uso premium. Un’offerta così vantaggiosa potrebbe non durare a lungo, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

Vedi offerta su Amazon