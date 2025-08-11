Manca da troppo tempo un vero e proprio gioco di Batman in solitaria. Dopo le comparse poco memorabili in Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League, e accantonando l’esperienza VR di Arkham Shadow, il Cavaliere Oscuro non ha ancora ricevuto un ritorno degno di questo nome.

Eppure, secondo un insider considerato affidabile nel settore, l’attesa potrebbe finire molto prima del previsto: un nuovo titolo dedicato a Batman dovrebbe arrivare prima della primavera del 2026, con annuncio ufficiale fissato per il 19 agosto di quest’anno.

Le informazioni arrivano da LEGOTtNewsI, fonte ben informata sui progetti di TT Games, che parla di un nuovo capitolo LEGO Batman modellato sullo stesso schema di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (che trovate su Amazon).

Il gioco, a quanto pare, si ispirerebbe al film The Batman del 2022 con Robert Pattinson, adattandone trama, ambientazioni e personaggi in chiave LEGO.

TT Games ha già dimostrato in passato di saper tradurre blockbuster cinematografici in esperienze ludiche fruibili da un pubblico ampio, e l’universo cupo e piovoso del film di Matt Reeves offre materiale più che sufficiente per un’operazione di questo tipo.

Il ritorno di un titolo LEGO dedicato al Cavaliere Oscuro non sarebbe soltanto un modo per riempire il vuoto lasciato dall’assenza di un nuovo gioco tripla A, ma anche una mossa strategica per mantenere vivo l’interesse verso il personaggio, in attesa di progetti ben più ambiziosi.

Le indiscrezioni parlano infatti di un remake di Batman: Arkham Asylum e, soprattutto, di una trilogia dedicata a Batman Beyond con protagonista Terry McGinnis, destinata a essere un’esclusiva PlayStation e ancora lontana dall’uscita.

L’operazione LEGO potrebbe quindi fungere da ponte tra presente e futuro del franchise videoludico del Cavaliere Oscuro.

Per i fan, sarà l’occasione di rivivere il fascino di un Batman noir in una veste inedita, mentre per Warner Bros. e TT Games rappresenterà una nuova opportunità commerciale in un contesto in cui, nonostante i passi falsi recenti, l’icona di Gotham continua a esercitare un richiamo enorme.