Se siete alla ricerca di auricolari Bluetooth di alta gamma a un prezzo competitivo, l'offerta Amazon sugli Apple AirPods 4 merita tutta la vostra attenzione. Attualmente disponibili a 158,99€, questi auricolari wireless godono di uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 199€, rendendo questa proposta una delle più interessanti sul mercato per chi desidera un'esperienza audio evoluta.

Apple AirPods 4, chi dovrebbe acquistarli?

Gli AirPods 4 rappresentano un passo avanti importante nell'evoluzione degli auricolari wireless Apple. Il nuovo design ergonomico garantisce un comfort superiore durante tutta la giornata, mantenendo gli auricolari saldamente in posizione anche durante i movimenti. Lo stelo più corto e i comandi touch permettono di gestire musica e chiamate con semplicità.

Tra le novità più rilevanti troviamo la cancellazione attiva del rumore, che riduce efficacemente i suoni esterni, e la modalità Trasparenza, perfetta per ascoltare l'ambiente circostante quando serve. Grazie al chip H2, l'audio adattivo ottimizza in tempo reale l'ascolto, mentre la funzione "rilevamento conversazione" abbassa il volume quando interagite con qualcuno vicino.

Non manca l'attenzione alla qualità delle chiamate: la tecnologia "isolamento vocale" riduce i rumori di fondo e migliora la nitidezza della voce, garantendo una comunicazione chiara anche in ambienti affollati. L'integrazione con Siri offre un'esperienza d'uso ancora più intuitiva, con il supporto a gesti naturali come l'annuire o scuotere la testa per rispondere ai comandi vocali.

Il tutto è completato da una custodia USB-C compatta e riprogettata, compatibile con ricarica wireless e con cavi Apple Watch. La presenza dell'audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa rende l'ascolto più immersivo che mai, sia per la musica che per i contenuti video.

A meno di 159€, gli Apple AirPods 4 rappresentano una delle migliori offerte attualmente disponibili per chi cerca qualità audio, comodità e funzionalità avanzate in un unico prodotto. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari da gaming per ulteriori consigli.

