Se siete alla ricerca di cuffie da gaming wireless di alto livello, questa è l’occasione perfetta per fare un salto di qualità senza spendere troppo. Su Amazon, le Alienware AW720H sono disponibili a soli 65,17€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo mediano di 78,18€. Un’offerta imperdibile per chi vuole unire qualità audio premium, comfort e design pensato per i videogiocatori più esigenti.

Alienware AW720H, chi dovrebbe acquistarlo?

Queste cuffie dual-mode senza fili offrono una versatilità unica, permettendovi di passare facilmente tra modalità wireless e cablata a seconda delle esigenze. L’archetto regolabile con sospensione scorrevole da 45mm assicura la posizione ottimale e il massimo comfort anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

I padiglioni ampi con cuscinetti in memory foam rivestiti in tessuto traspirante garantiscono un’esperienza immersiva e confortevole, evitando il surriscaldamento anche dopo ore di utilizzo.

Uno dei punti di forza delle Alienware AW720H è il supporto a Dolby Atmos, una tecnologia in grado di offrire un ambiente sonoro tridimensionale e preciso, fondamentale per individuare i nemici anche fuori campo visivo. I driver certificati Hi-Res da 40mm assicurano una gamma di frequenze più ampia e dettagliata, regalando un audio ricco e definito, perfetto sia per il gaming che per la fruizione di contenuti multimediali.

Il microfono a scomparsa con cancellazione del rumore AI vi permetterà di comunicare in modo nitido con i compagni di squadra, riducendo i rumori di fondo e migliorando la coordinazione in-game.

Attualmente disponibili a soli 65,17€ su Amazon, le Alienware AW720H rappresentano un’ottima occasione per chi desidera un paio di cuffie wireless di fascia alta a un prezzo decisamente competitivo. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori cuffie gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon