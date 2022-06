I contenuti tagliati da Elden Ring nascondono una sorpresa

Con il suo vasto mondo aperto, la lore e i boss memorabili, Elden Ring è un gioco davvero gigantesco, sebbene a quanto pare qualcosa sia stata tagliata dalla versione finale uscita nei negozi.

Il gioco (di cui potete acquistare la Launch Edition con consegna rapida su Amazon) è infatti pieno di cose da fare e da vedere, sebbene qualcuna sia stata eliminata prima della release.

Del resto, che il gioco avesse un grande quantitativo di contenuti tagliati, comprese intere quest davvero molto interessanti, è cosa nota tra i giocatori di tutto il mondo.

Ora, pochi giorni dopo il rilascio dell’ultimo e ricco aggiornamento, qualcuno ha scovato altre chicche eluse dal gioco finale.

Come riportato anche da Game Rant, sembra che il team di sviluppo di FromSoftware non sia riuscito a implementare tutte le sue idee all’interno del gioco.

Ora, un giocatore particolarmente in gamba ha scoperto un nuovo lotto di contenuti tagliati, inclusa una missione che ruota attorno a un PNG ben noto.

Vyke, il personaggio in questione, sarà familiare alla maggior parte dei fan di Elden Ring, visto che è presente sulla copertina del gioco.

Come molti sapranno, Vyke è un boss del gioco, ma dai contenuti tagliati scoperti di recente sembra che il PNG avrebbe dovuto avere una propria serie di missioni, le quali avrebbero potuto portare anche all’evocazione del cavaliere per aiutare il giocatore a combattere un boss.

Remember Vyke right? The guy on the Elden Ring cover…

What if told you there's some cut content for this NPC… #ELDENRING pic.twitter.com/VVYDi2qhb0

— Sekiro Dubi (@sekirodubi) June 14, 2022