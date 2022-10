Octopath Traveler 2 sembra bellissimo e un nuovo video svela novità grafiche

Octopath Traveler 2 è stata una delle sorprese dell’ultimo Nintendo Direct, visto che il gioco arriverà anche su console Nintendo Switch molto presto, più precisamente a febbraio del prossimo anno.

Il primo episodio (che potete trovare su Amazon) è riuscito a rievocare il passato del genere dei giochi di ruolo a turni di matrice giapponese, con grande e inaspettata maestria.

Mentre altri episodi spin-off sono arrivati nel tempo, anch’essi inaspettati, presto sarà il turno del sequel ufficiale atteso da una legione di giocatori.

Già il primo trailer ha convinto sia il pubblico che gli addetti ai lavori, sebbene ora è il turno di un nuovo – breve – filmato che spiega le novità grafiche di questo seguito.

Come riportato anche da Nintendo Life, sebbene manchino ancora alcuni mesi all’uscita di Octopath Traveler 2 – prevista per il 24 febbraio 2023 – questo non ha impedito al team di Square Enix di condividere una buona dose di contenuti (il gioco è presumibilmente completo al 90%)

L’ultimo di questi aggiornamenti, pubblicato dall’account Twitter ufficiale giapponese del gioco, ci offre uno sguardo più ravvicinato a Solistia, mostrando alcuni dei boss di fine capitolo del gioco e alcuni inediti movimenti di telecamera.

Poco sotto, il tweet con la breve clip in questione.

Sembra che il rendering HD-2D abbia fatto passi da gigante negli ultimi tempi, considerando che le ambientazioni nel video poco sopra sembrano essere davvero stupefacenti.

Questo, in combinazione con la nuova impostazione dinamica della telecamera, rende chiaro che Square voglia davvero portare il gioco verso nuovi livelli tecnici estetici.

La didascalia del tweet descrive il gioco come «l’evoluzione dell’HD-2D», con questa nuova grafica che rappresenta la «serie HD-2D versione 2.0».

Per quanto riguarda il primo capitolo, dopo essere approdato su PC, per un po’ di tempo si è parlato anche dell’arrivo sulle console PlayStation, un’eventualità ancora in discussione.

Parlando di altri, grandi, RPG, Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars è ufficiale e uscirà ufficialmente nel 2023.