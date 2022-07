Il nuovo Octopath Traveler è davvero pronto e arriva domani

C’è poco da discutere sull’originale Octopath Traveler: parliamo di un JRPG a turni che prendendo come riferimento Final Fantasy VI – non esattamente l’ultimo della classe – riusciva a proporre un’esperienza davvero valevole per gli amanti dei titoli classici, accompagnando a un combat system intrigante una direzione artistica con un HD-2D da far stropicciare gli occhi.

Ecco perché l’arrivo di Octopath Traveler: Champions of the Continent è particolarmente atteso da coloro che hanno amato il gioco originale. Inizialmente pubblicato nel 2020, ma solo in Giappone, questo prequel del primo Octopath Traveler è destinato ad Android e iOS, quindi potrete giocarci comodamente sul vostro smartphone.

Fino a oggi era disponibile rispettivamente su Play Store e AppStore la possibilità di scaricare in anticipo il gioco, ma è stato confermato quando sarà sbloccato, ossia il 27 luglio, domani. Questo significa che manca davvero poco a poter mettere le mani su questo JRPG, che in Giappone ha riscosso un discreto successo.

Square Enix descrive Champions of the Continent come «una nuova storia che si dispiega nel mondo di Orsterra! Goditi la grafica di alta qualità, combattimenti coinvolgenti e lo storytelling simile a quello di Octopath Traveler in questo prequel ottimizzato per dispositivi mobile».

Il gioco, leggiamo, avrà un combattimento con party fino a otto membri, con controller perfezionati per il mobile e per lo swipe sul touchscreen, in modo che la selezione dei comandi sia particolarmente rapida. Ci saranno ben 64 personaggi fin dal lancio e possiamo immaginare che – tra alcune meccaniche gacha e gli acquisti in-game – questo continuerà a salire. «Scegli il team giusto per la battaglia giusta e regna vittorioso sul campo di battaglia» raccomandano gli autori.

Come in Octopath Traveler (che trovate su Amazon), apprendiamo, i personaggi avranno anche delle capacità di interazione uniche che potrebbero modificare il modo in cui esplorate: alcuni potranno ottenere informazioni extra, altri ingaggiare persone che aiutino momentaneamente il party, altri minacciarle per ottenere quello che vogliono.

A coronare il progetto c’è il fatto che Yasunori Nishiki sia tornato come compositore della colonna sonora, dopo l’eccellente lavoro in Octopath Traveler – di cui trovate qui la recensione.

Attendiamo allora di vedere quale sarà l’accoglienza in Europa per Octopath Traveler: Champions of the Continent, con lo sblocco che è previsto allo scoccare del 27 luglio in orario UTC, ossia le 2.00 del mattino in Italia, come anticipa Play Store.