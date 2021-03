Octopath Traveler arriverà anche su PS5 e PS4? Improbabile ma non impossibile

Poche ore fa, Microsoft ha annunciato una nuova serie di titoli destinati al catalogo Xbox Game Pass, disponibili su console, PC e mobile. Tra i vari giochi proposti alla community, spicca senza dubbio il bellissimo Octopath Traveler, disponibile per Xbox One e Series X|S a partire dal prossimo 25 marzo.

Il JRPG Square Enix, nato come esclusiva per console Nintendo Switch e successivamente sbarcato anche su PC via Steam (e Stadia), è sicuramente un titolo molto ambito, specie dall’utenza PlayStation – l’unica rimasta “orfana” del gioco di ruolo a turni ispirato ai grandi classici a 8 e 16-bit.

Octopath Traveler riceverà mai una versione PS4 e PS5, in grado di colmare questa lacuna? A porsi questa domanda è il portale PSU, il quale sottolinea che Square Enix non ha al momento mai accennato a un’edizione PlayStation del gioco, sebbene non è da escludere un annuncio a sorpresa quanto prima.

Difatti, come forse saprete, Square terrà un evento nella giornata del 18 marzo, durante il quale rivelerà maggiori dettagli sui prossimi progetti della compagnia, tra cui il nuovo capitolo della serie Life is Strange e le novità legate al 25° anniversario di Tomb Raider, oltre a molto altro ancora.

Ecco la descrizione del gioco, per quanti non conoscessero questo splendido gioco di ruolo di Square Enix:

Otto viaggiatori. Otto avventure. Otto ruoli. Parti per un epico viaggio nel vasto e meraviglioso mondo di Orsterra e scopri le storie affascinanti di ciascuno degli otto viaggiatori.

Nulla vieta quindi che possa esserci un qualche tipo di novità circa il rilascio di Octopath Traveler sul PlayStation Store in tempi non sospetti, visto e considerato che non vi è alcun contratto di esclusività che costringe il JRPG fuori dai confini delle console PlayStation. Vi terremo aggiornati nel caso di colpi di scena.