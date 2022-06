Obsidian gongola in attesa dell’Xbox Showcase

Mancano ancora pochi giorni all’Xbox & Bethesda Games Showcase e l’aria, come immaginerete, è particolarmente frizzante intorno al gigante di Redmond. Siamo tutti in attesa di scoprire quali giochi della line-up Microsoft troveranno la loro data d’uscita, ad esempio, e siamo impazienti di scoprire alcuni titoli che potrebbero riemergere dopo un po’ di tempo trascorso in silenzio.

È anche il caso di Avowed, ad esempio: il gioco di ruolo firmato da Obsidian – i maestri del genere, oggi sotto l’egida di Xbox Game Studios – è infatti da qualche tempo rimasto nell’ombra, ma la conferenza imminente potrebbe essere l’occasione per rivederlo in azione.

A lanciare l’amo è stato Josh Sawyer, celebre designer, autore e director proprio presso Obsidian, dove ha firmato opere come Pillars of Eternity (trovate il secondo su Amazon) e Fallout: New Vegas. Condividendo l’annuncio della conferenza sul suo profilo Twitter, l’autore ha commentato con una emoji che lascia intendere che si sta preparando all’evento, mostrandosi decisamente impaziente e gongolante per l’appuntamento.

Attenzione, però, perché non è detto che si tratti di Avowed. Sappiamo che, oltre che su questo titolo, Obsidian sta sicuramente lavorando anche su The Outer Worlds 2, ma non solo: indiscrezioni insistenti lo scorso anno avevano suggerito che proprio Sawyer potesse essere in realtà al lavoro su un terzo progetto, che secondo quanto trapelato dovrebbe essere un titolo investigativo con meccaniche ruolistiche.

Chissà che la conferenza Xbox non sia quindi l’occasione per scoprire se questi rumor saranno confermati oppure no. In caso contrario, anche avere novità per Avowed o per The Outer Worlds 2 non sarebbe per niente male.

Vi ricordiamo che potete consultare il calendario completo di tutte le conferenze in arrivo per questa calda estate videoludica dando un’occhiata al nostro approfondimento dedicato. Al momento, la più recente notizia più di rilievo arrivata dal mondo Xbox è stata quella del rinvio al 2023 di Redfall e soprattutto di Starfield, quindi vedremo se la coda di quest’anno troverà nuovi appuntamenti durante la conferenza.

Delle nuove uscite firmate Microsoft sarebbero molto interessanti anche per i giocatori su Xbox Game Pass: di recente ci sono state discussioni in merito, con alcuni colleghi stranieri che lamentavano l’assenza di AAA di peso in modo costante – il che ha acceso un dibattito sull’abbonarsi per poi finire con l’ignorare le perle indie che finiscono nel catalogo, di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo.