Obsidian risponde a chi chiede Fallout New Vegas 2 dopo l’acquisizione di Bethesda

I più attenti ci hanno pensato subito: con l’acquisizione di Bethesda Softworks da parte di Microsoft, il team Obsidian Entertainment – i veterani dei giochi di ruolo, che avevano collaborato con la compagnia del Maryland su opere come Fallout New Vegas – si ritroverà di nuovo a tu per con Todd Howard e compagni. Si potrebbe pensare a quegli amori (amori?) che fanno giri immensi e poi ritornano, ma il pensiero di tutti noi è andato proprio a lui: Fallout New Vegas. Dobbiamo immaginare che questo nuovo accostamento di Obsidian e Bethesda sotto l’egida titanica di Xbox possa significare che potremmo vedere un nuovo Fallout firmato dalla software house?

La domanda è arrivata direttamente a Obsidian, che sui suoi social ha risposto in un modo criptico che più criptico di così non si poteva – con una emoji che richiama un’alzata di spalle, come a dire «chi lo sa?», in risposta ai fan che chiedevano lumi proprio a proposito della legittimità o meno di un immaginario Fallout New Vegas 2.

Fallout New Vegas è uscito originariamente nel 2010

Va da sé, al di là di quello che farà Obisdian (già al lavoro con un piccolo team per supportare Grounded e con quello più core per il gioco di ruolo Avowed), l’acquisizione di IP come The Elder Scrolls, Fallout, Doom e Wolfenstein, solo per citarne alcune, aprirà orizzonti importanti alla futura offerta di Xbox. Il tutto, alla vigilia dei pre-order di Xbox Series X|S, previsti per domattina alle ore 9.00 italiane.