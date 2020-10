NVIDIA RTX 3080 e 3090, domanda troppo alta: problemi di scorte fino al 2021

Quando NVIDIA RTX 3080 e NVIDIA RTX 3090 si sono affacciate sul mercato, è stato evidente che l’interesse dei consumatori fosse ai massimi. Abbiamo assistito a giocatori che si sono accampati fuori da negozi, a siti di rivendita che non riuscivano a reggere la mole di traffico e perfino a sciacalli armati di bot che tentavano di arraffare tutte le scorte per rivenderle a prezzo maggiorato.

A causa di questi problemi, che hanno lasciato molti appassionati a mani vuote in attesa di nuove scorte, NVIDIA ha deciso di rinviare di qualche settimana l’uscita di RTX 3070, la terza componente della famiglia di nuova generazione, proprio nel tentativo di avere una fornitura all’altezza della domanda – anche in virtù della sua appetibilità.

Sulla questione è intervenuto il CEO di NVIDIA Jensen Huang che, ai microfoni dei colleghi statunitensi di Tom’s Hardware, ha spiegato che il problema non è stato tanto nella fornitura, quanto nella domanda, estremamente più alta delle aspettative. E c’è di più: la domanda continuerà a essere troppo più alta rispetto alle forniture che realisticamente possono venire offerte almeno fino al 2021.

Nelle parole del CEO:

In merito a RTX 3080 e RTX 3090, Huang ha aggiunto:

La 3080 e la 3090 hanno un problema di domanda, non di forniture. I problemi legati alla domanda sono dovuti al fatto che sia estremamente superiore a quanto ci aspettassimo – e posso dirvi che ci aspettavamo parecchio.

Anche i rivenditori vi diranno che non vedevamo un fenomeno come questo, nel mondo dei computer, da più di dieci anni, bisognerebbe tornare ai tempi di Windows 95 e del Pentium, quando le persone andarono fuori di testa per comprarseli. Ci troviamo di fronte a un fenomeno come non ne vedevamo da tempo e non eravamo pronti ad affrontarlo.