NVIDIA: RTX 3070 ha performance anche superiori alla RTX 2080 Ti, ma costa la metà

Gli amanti del gaming su PC sono in attesa che la famiglia delle nuove NVIDIA RTX possa venire completata dall’ultima esponente del trittico, RTX 3070, che come sappiamo si farà attendere per due settimane extra rispetto alla tabella di marcia — arrivando così alla fine di ottobre.

La decisione, presa per evitare che si ripetessero (nei limiti del possibile) i problemi di fornitura e disponibilità visti con gli altri modelli, è stata accompagnata da alcuni dettagli ufficiali su RTX 3070 forniti direttamente da NVIDIA, dove leggiamo un primo benchmark per la GPU.

Nel grafico ufficiale, che trovate poco sopra, NVIDIA ha messo a confronto le performance della sua nuova CPU con quelle di una 2070 — idealmente, quella che la precedeva nella generazione passata — e di una 2080 Ti, la top per i giocatori prima delle RTX 30.

I test, inoltre, si sono svolti a 1440p, con le impostazioni più alte possibili, spalleggiate anche da un processore Intel i9. Laddove viene precisato, nel grafico, che il gioco è stato eseguito con RTX On, è da intendersi con ray-tracing + DLSS.

Secondo le parole di NVIDIA, «la GeForce RTX 3070 offre delle incredibile performance, come NVIDIA Reflex e Broadcast, al prezzo di $499 [519€ in Italia, ndr]. Tra una varietà di giochi in ray-tracing o rasterizzati con DirectX e Vulcan, la GeForce RTX 3070 offre delle performance simili o più veloci rispetto a una GeForce RTX 2080 Ti — che veniva venduta per il doppio del prezzo — ed è, in genere, del 60% più veloce rispetto all’originale GeForce RTX 2070».

Affinché gli appassionati del gaming su PC possano toccare tutto con mano non rimanga che attendere il prossimo 29 ottobre, giorno di debutto ufficiale dell’agognata nuova GPU.