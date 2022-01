Nvidia annuncia nuove RTX, anche entry level, ma quando si troveranno?

Con una ciclicità ormai puntuale, Nvidia ha annunciato poche ore fa la sua nuova gamma di GPU RTX, in occasione del CES 2022.

Le schede video della nota azienda sono tra le più richieste sul mercato e, in un periodo in cui le scorte scarseggiano, non è esattamente una buona cosa.

Una crisi, quella dei semiconduttori, che come sapete ha reso difficilissimo comprare prodotti come PlayStation 5 in maniera ottimale.

Un problema verso il quale si è espresso la rivale numero uno di Nvidia, ovvero AMD, illustrando le prospettive future di risoluzione della crisi, che non sono rosee.

In occasione del CES 2022, la convention di Los Angeles dedicata al mondo della tecnologia di consumo, sono stati tanti gli annunci, tra cui quelli relativi alle nuove schede video di Nvidia.

Come riporta Wccftech, l’azienda ha aggiornato la sua lineup presentando le nuove GPU, che comprendono sia il top di gamma che i nuovi modelli entry level.

Le nuove aggiunte sono la RTX 3080 da 12 GB, la RTX 3070 Ti da 16 GB e la RTX 3050 da 8 GB. Una gamma che andrà ad ampliare l’offerta in ambito di schede video e, per la prima volta nella generazione del Ray Tracing, presentano anche un modello più abbordabile.

Una buona notizia per chi vuole migliorare la propria configurazione hardware, senza per forza dover spendere cifre astronomiche per aggiornare il proprio PC.

La RTX 3050, che uscirà il 27 gennaio prossimo insieme agli altri modelli, propone una memoria da 8 GB di GDDR6 al prezzo molto allettante di $249 dollari, molto basso rispetto alla media dei prodotti dell’azienda.

Certo bisognerà capire cosa succederà quando, alla data di uscita, questi prodotti verranno presi d’assalto dagli acquirenti che, tra bagarini e la citata crisi delle scorte, potrebbero creare non pochi problemi a chi intende acquistarne.

Neanche la vecchia linea di schede, di cui vi proponiamo una nostra recensione, sono recuperabili oggi a prezzi normali nonostante il tempo passato dall’uscita.

C’è chi però, in questo marasma, riesce a vincere la crisi, facendo dei regali che ci hanno scaldato il cuore durante il Natale appena concluso.