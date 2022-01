Una figlia che sorprende il papà regalandogli PS5 è il video giusto per iniziare l’anno

Il 1 gennaio è un po’ il momento in cui ci si rende conto che le feste tanto lungamente attese stanno cominciando a correre via, ma non per questo non rimane ancora quell’atmosfera da spensieratezza natalizia – se così si può chiamarla, negli ultimi due anni.

Nelle scorse ore abbiamo tutti accolto l’arrivo del 2022, ma sulla Rete continuano a circolare alcuni divertenti ed emozionanti video relativi ai regali di Natale consegnati lo scorso sabato. E in un’epoca in cui per molti videogiocatori mettere le mani su una delle nuove console è diventata un’impresa di per sé, alcune reazioni sono davvero da incorniciare.

È anche il caso del papà dell’utente conosciuto su TikTok come StLaurent (via GameRant): la ragazza, infatti, ha deciso di sorprendere suo papà regalandogli una PS5 per Natale, per consentirgli di giocare alla versione next-gen di NHL 22, di cui l’uomo è appassionato.

Tuttavia, la donna ha prima consegnato solo il gioco al genitore, che ha fatto notare che non avrebbe potuto giocarci perché «questa è la versione PS5, ma io ho una PS4». A quel punto, la figlia ha tirato fuori il resto della sorpresa – e se state cercando qualcosa che vi metta di buonumore per l’inizio del 2022, vi lasciamo il breve video di seguito.

Inutile dire che la figlia è stata davvero sorpresa e felice per la reazione di suo padre, che ha definito «impagabile» e come «il migliore dei regali». Considerando il 2022 che ci aspetta, con tante uscite particolarmente attese, siamo sicuri che il destinatario del regalo avrò modo di rodare la sua nuova console, nei mesi a venire.

A proposito di festività, nelle scorse ore avevamo anche visto le più belle cartoline di auguri per un buon 2022 arrivate dal mondo dei videogiochi. Per quanto riguarda le disponibilità delle console, invece, la speranza è che quest’anno possa mitigare la crisi dei semiconduttori, anche se le recenti dichiarazioni di Nintendo non sembrano puntare in questa direzione.

Ora come ora, nonostante l’uscita a novembre 2020, sia PlayStation 5 che Xbox Series X sono piuttosto complicate da trovare in modo sistematico, con arrivi improvvisi e che durano solo pochi minuti presso i maggiori rivenditori. E con il calendario di uscite che ci attende, non è il caso che gli appassionati debbano ancora faticare per portare a casa le nuove tecnologie videoludiche.