Per i fan di casa PlayStation è quasi arrivato il momento di scoprire un nuovo evento State of Play, questa volta dedicato a un unico gioco.

Il prossimo show in diretta ci mostrerà infatti un approfondimento al gameplay di Ghost of Yotei, in vista del lancio ufficiale previsto per il 2 ottobre (potete prenotarlo in sconto su Amazon).

Non aspettatevi dunque sorprese speciali di alcun tipo a annunci a sorpresa: lo show è dedicato solo ed esclusivamente a chi vuole scoprire cosa ci attende nel sequel di Ghost of Tsushima.

L'evento State of Play Gameplay Deep Dive dedicato a Ghost of Yotei verrà trasmesso oggi 10 luglio alle ore 23.00 italiane, sui canali Twitch e YouTube ufficiali di PlayStation.

Potete godervi la diretta anche all'interno di questa stessa notizia, grazie al video che trovate allegato in embed qui di seguito: basterà semplicemente tornare su questa pagina pochi istanti prima dell'inizio dell'evento.

Sappiamo che lo State of Play dovrebbe durare all'incirca 20 minuti e che sarà presentato dai direttori creativi Jason Connell e Nate Fox: l'evento ci mostrerà ulteriori dettagli sulla missione di vendetta della protagonista Atsu, insieme a nuove armi, modalità speciali, novità per personalizzare il vostro viaggio e «tanto altro».

Ghost of Yotei sarà la vera esclusiva PlayStation di punta del 2025, rendendo il nuovo State of Play un appuntamento decisamente interessante per gli appassionati, soprattutto per chi aveva apprezzato il precedente capitolo di Sucker Punch.

Naturalmente anche la redazione di SpazioGames.it seguirà per voi l'evento: se dovessero emergere novità particolarmente interessanti dallo show, vi terremo aggiornati con relative notizie a tema dedicate.

Ricordiamo che il precedente evento State of Play, che si è svolto solo durante lo scorso mese, aveva battuto ogni record di visualizzazioni per Sony, confermando la grande fame dei fan per nuovi giochi PlayStation.

Difficile aspettarsi numeri di questo tipo anche per un più "semplice" approfondimento al gameplay, ma sarà comunque interessare capire quanti attendono la prossima esclusiva di Sucker Punch.