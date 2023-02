State of Play: non uno, bensì due eventi PlayStation sarebbero in arrivo

Il 2023 ha da poco preso il via, coi giocatori in attesa delle prime novità lato PlayStation, magari grazie a un nuovo – o, perché no, più di uno – State of Play a tema.

L’ecosistema PlayStation (potete fare acquisti con una gift card disponibile su Amazon) dovrà infatti iniziare a tirare fuori le sue prime carte per l’anno in corso.

Quindi, se di recente un noto leaker di settore ha anticipato che novità lato PlayStation sarebbero imminenti e che uno State of Play potrebbe essere vicino, forse c’è addirittura dell’altro.

Come riportato da Games Radar, infatti, si vocifera che ben due showcase di PlayStation andranno in onda prima del mese di giugno.

Si vocifera che uno State of Play più “piccolo” sarà trasmesso molto presto, mentre una presentazione più ampia sembra essere prevista prima dell’E3 2023, a giugno.

Questo, perlomeno, stando alle parole del quasi sempre affidabile Jeff Grubb, intervenuto nell’ultimo episodio del suo podcast Games Mess.

Secondo Grubb, dovremmo assistere a uno State of Play forse giò entro il prossimo mese di marzo, o addirittura prima, ma di dimensioni ridotte.

Il buon Jeff sostiene però che uno State of Play più grande e significativo si terrà prima dell’E3 di giugno. Considerando che siamo solo a febbraio, si tratta di un’indicazione importante del fatto che uno State of Play sarà annunciato in ogni caso entro i primi sei mesi dell’anno.

Per quanto riguarda i contenuti che PlayStation potrebbe mostrare durante queste due trasmissioni, Grubb non ha fornito alcuna indicazione su cosa dovremmo aspettarci. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

