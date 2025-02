Tenetevi pronti per il prossimo State of Play, a quanto pare manca poco

Il 2025 di PlayStation potrebbe prendere presto una piega interessante, perché un nuovo State of Play sarebbe sempre più vicino e la data da tenere in considerazione potrebbe essere il 14 febbraio 2025.

L'indiscrezione arriva da uno scambio di messaggi sui social network con NateTheHate, il noto insider che spesso ha anticipato reveal importanti dell'industria dei videogiochi.

Parlando di un prossimo State of Play, l'insider ha risposto a un utente spiegando che il primo evento dedicato agli annunci PlayStation del 2025 sarà proprio a febbraio.

Alla richiesta di ulteriori dettagli sulla finestra temporale, cercando di scoprire se sarà all'inizio o alla fine del mese, NateTheHate ha evitato una risposta diretta, lasciando intendere con una frase enigmatica: «Cosa ti dice il cuore?».

Questa risposta farebbe pensare che l'evento possa essere fissato proprio per il 14 febbraio, giorno di San Valentino, dal quale arriverebbe il riferimento al cuore.

Al momento, Sony non ha ancora annunciato ufficialmente un nuovo State of Play, ma se l'indiscrezione fosse corretta, dobbiamo aspettarci un annuncio ufficiale arrivare nei prossimi giorni.

Non è la prima volta che si parla di uno State of Play a febbraio 2025, per altro. Giusto qualche giorno fa era emerso questo mese come papabile, ed avrebbe senso visto la ritualità con cui PlayStation ha pubblicato i suoi eventi centrali negli ultimi anni.

Da anni, il mese di febbraio è sempre stato un periodo in cui Sony ha voluto raccontare le novità di PlayStation con uno State of Play, e in quesot momento storico l'azienda nipponica ha tanto da dire alla sua utenza che aspetta speranzosa delle novità.

Death Stranding 2 per esempio (trovate l'originale su Amazon), o altri approfondimenti relativi a progetti già annunciati come Ghost of Yotei. Per non parlare di eventuali terze parti a sorpresa, come i vociferati giochi Xbox che potrebbero arrivare anche su console PlayStation.