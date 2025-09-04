Dopo oltre tre anni di silenzio quasi totale, Marvel's Wolverine potrebbe finalmente tornare a mostrarsi al pubblico attraverso un nuovo trailer che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già pronto per il debutto.
L'ultimo report di Tom Henderson di Insider Gaming (via Push Square) ci svela infatti che il prossimo State of Play dovrebbe ospitare il tanto agognato trailer del gioco dedicato al mutante più famoso della Marvel.
La presentazione dovrebbe andare in scena entro la fine di settembre: questo mese vedremmo dunque due eventi organizzati da PlayStation, dopo che nelle scorse ore abbiamo potuto ammirare più da vicino 007 First Light (potete già prenotarlo su Amazon) nel relativo evento dedicato.
L'ultima volta che i fan hanno potuto ammirare ufficialmente Marvel's Wolverine in azione risale al reveal trailer del 2021, con un teaser che fondamentalmente ci svelava soltanto che il progetto era ufficialmente in sviluppo.
Se le previsioni si riveleranno corrette, lo State of Play non si limiterà al solo Wolverine, dato che sarà un evento che ci mostrerà più di un trailer, sebbene rimanga da chiarire quali altri giochi siano effettivamente previsti.
Una delle ipotesi più probabili riguarda Marathon, il misterioso progetto multiplayer di Bungie, potrebbe ricevere un nuovo aggiornamento dopo mesi di speculazioni. Da non scartare anche la possibile presentazione del presunto spin-off metroidvania God of War, che stando alle precedenti indiscrezioni potrebbe avere Deimos tra i suoi protagonisti.
La strategia di Sony mirerebbe a sfruttare Wolverine come gran finale o "one more thing" dell'evento, sfruttando l'hype accumulato in questi anni di silenzio: un tempismo che ci appare perfetto, considerando che il pubblico italiano e internazionale ha dimostrato un appetito crescente per i contenuti Marvel dopo il successo dei precedenti titoli di Insomniac dedicati a Spider-Man.
Nel caso lo State of Play non dovesse concretizzarsi, o se PlayStation dovesse decidere di escludere l'avventura di Logan dallo show all'ultimo minuto, Tom Henderson ribadisce che un trailer verrà svelato «senza dubbio» nei prossimi mesi: a quel punto, l'ipotesi più probabile potrebbe essere un suo debutto nel corso dei The Game Awards di dicembre.
Nonostante l'affidabilità della fonte in questione, posso solo invitare come sempre i nostri lettori a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso: vi terremo aggiornati non appena scopriremo novità in meito. Nel frattempo, nel caso vi foste persi l'evento dedicato a 007 First Light, trovate il lungo filmato gameplay e i dettagli più importanti nella nostra notizia dedicata.