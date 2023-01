Nuovo State of Play dedicato a un big alle porte? Qualcuno ne è certo

Il 2023 ha da poco preso il via e con lui i giocatori sono in attesa delle prime novità lato PlayStation, magari grazie a un nuovo – e a quanto pare imminente – State of Play.

Chi cerca novità lato PlayStation (potete fare acquisti anche con una gift card dedicata, disponibile su Amazon) si aspetta infatti che a breve possa essere il turno di un evento a tema.

Quindi, mentre Sony ha deciso di puntare fortemente sul potenziamento di PlayStation Store, annunciando una novità molto importante, la compagnia giapponese potrebbe avere in serbo altre sorprese.

Come riportato anche da Gamereactor, un noto leaker di settore ha anticipato che novità lato PlayStation sarebbero imminenti e che – di conseguenza – uno State of Play potrebbe essere vicino.

Secondo il noto e affidabile leaker The Snitch (che in precedenza aveva dichiarato di volersi ritirare dalla diffusione di notizie), “molto presto” sentiremo parlare di un grande gioco di terze parti per PlayStation, magari in occasione di uno State of Play a tema.

The Snitch non ha reso noto di quale gioco potrebbe trattarsi, ma i giornalisti di Insider Gaming ritengono che potrebbe trattarsi di un remake di Metal Gear Solid, gioco “confermato” da diverse fughe di notizie diffuse su Internet.

L’idea è quella che l’annuncio del gioco possa avvenire proprio in occasione di uno State of Play: considerando che l’ultimo showcase PlayStation si è tenuto a settembre dello scorso anno, è logico pensare che presto potremo averne un altro.

Vi terremo aggiornati ovviamente non appena Sony decidesse di confermare l’evento, si spera già a partire dai prossimi giorni. Restate in zona, quindi.

Ricordiamo ad ogni modo che tra pochi giorni è atteso un interessante Direct a tema Xbox e Bethesda, ricco di novità e – si spera – date di uscita.

Nel frattempo, vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni di tempo per approfittare degli Sconti di Gennaio su tantissimi prodotti, molti dei quali sono disponibili anche a meno di 10 euro.