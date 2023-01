Suicide Squad come Marvel’s Avengers: forse il leak con il battle pass è stato confermato

Pochi giorni fa si è diffuso velocemente in rete un presunto leak di Suicide Squad, il nuovo progetto di Rocksteady sul quale abbiamo attualmente ancora ben poche informazioni, con uno screenshot davvero preoccupante per i fan.

Lo screenshot in questione ha fatto preoccupare tantissimi fan, mostrando non poche somiglianze con il modello Game as a Service già adottato dal “rivale” Marvel’s Avengers e ben lontano dai precedenti giochi della serie Batman Arkham (trovate la Collection con la trilogia completa su Amazon).

Un leak arrivato proprio pochi giorni prima che Crystal Dynamics annunciasse proprio la fine del supporto al titolo con i Vendicatori e che accende ancora maggiormente la preoccupazione dei fan, dato che tale indiscrezione potrebbe essere appena stata confermata proprio da Warner Bros.

Come segnalato infatti da ComicBook, il leak che mostrava il battle pass e diverse valute è stato fatto improvvisamente fatto sparire dal web: sembra infatti che siano arrivate le prime notifiche per violazione del copyright, “confermando” dunque presumibilmente la sua veridicità.

Tutte le immagini provenienti infatti da questa presunta fuga di informazioni sono state fatte cancellare da Twitter, con la consueta notifica di immagine rimossa in seguito a una segnalazione del detentore del copyright.

Un indizio che di solito, nel caso dei leak, tende ironicamente a “confermarli”, dato che il publisher deve dimostrare di essere effettivamente il proprietario di quel materiale per farlo rimuovere dal web.

Now I understand why we haven’t seen gameplay yet… pic.twitter.com/u1DoJQNawA — Evan Filarca (@EvanFilarca) January 17, 2023

Sembrerebbe dunque che, se il leak fosse effettivamente confermato, l’intenzione di Warner Bros e Rocksteady sarebbe quella di trasformare Suicide Squad in un titolo che possa essere supportato a lungo, includendo gradualmente e progressivamente nuovi contenuti aggiuntivi sbloccabili grazie anche a un battle pass.

Non ci resta che attendere eventuali nuove informazioni direttamente dagli sviluppatori, così da poter avere finalmente chiarezza su queste meccaniche che, anche alla luce del recente flop di Avengers, ormai fanno preoccupare non poco gli appassionati. Nel frattempo, vi invitiamo come di consueto a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Ricordiamo che il titolo farà parte dell’universo di Batman Arkham, ma è anche il primo della serie in cui il Cavaliere Crociato. Tuttavia, sarà comunque possibile affrontarlo in quella che sarà l’ultima interpretazione del compianto Kevin Conroy.