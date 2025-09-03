Oggi potremo finalmente scoprire un nuovo evento State of Play, che anche questa volta PlayStation ha deciso di dedicare a un nuovo gioco in uscita, pur non trattandosi di un'esclusiva.

Se durante il precedente evento avevamo infatti avuto l'opportunità di scoprire tutti i dettagli su Ghost of Yotei (che potete prenotare su Amazon), la nuova presentazione ci porterà a scoprire tutti i dettagli su 007 First Light, la nuova avventura di James Bond sviluppata da IO Interactive.

Non aspettatevi dunque sorprese speciali particolari oppure annunci clamorosi: lo show è dedicato esclusivamente agli utenti che vogliono scoprire che cos'ha in serbo il team di Hitman per questa produzione.

L'evento State of Play Gameplay Deep Dive dedicato a 007 First Light verrà trasmesso oggi 3 settembre 2025 alle ore 20:00, sui canali Twitch e YouTube ufficiali di PlayStation.

Potete godervi la diretta anche all'interno di questa stessa notizia, grazie al video che abbiamo allegato in embed per voi qui di seguito: non dovete fare altro che tornare su questa pagina pochi istanti prima dell'inizio dell'evento.

PlayStation ha già confermato che la presentazione ci mostrerà 30 minuti di gameplay che vedranno James Bond alle prese con la sua prima missione nell'MI6, con l'obiettivo di mostrarci tutti gli elementi di gameplay più importanti, «dagli inseguimenti ad alta velocità alle sequenze furtive a piedi, passando per gli immancabili scontri a fuoco».

Subito dopo il video gameplay interverranno gli sviluppatori di IO Interactive, pronti a commentare le azioni di spionaggio viste all'interno del filmato e a darci qualche approfondimento più dettagliato.

Ricordiamo che attualmente 007 First Light non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma il lancio è previsto indicativamente nel corso del 2026: chissà se questa presentazione sarà anche l'opportunità per scoprire quando potremo mettere le mani su questa avventura di James Bond.

Naturalmente anche la nostra redazione seguirà l'evento con attenzione: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero emergere novità in tal proposito. Nel frattempo, possiamo solo invitarvi a segnare l'appuntamento sulle vostre sveglie e augurarvi buon divertimento.