Nuovo PS Plus, un grande classico PS1 potrebbe arrivare nel servizio

Giugno è ormai vicino, e con essi arriverà in Italia anche il tanto atteso nuovo PlayStation Plus, rinnovato servizio in abbonamento che proporrà tre diversi tier.

I possessori di console Sony, che si abboneranno al nuovo servizio (se volete potete abbonarvi a PS Plus tramite le offerte presenti su Amazon), avranno anche la possibilità di accedere ad alcuni tra i migliori titoli del passato, recuperando quindi grandi classici.

Mentre già sappiamo quali potrebbero essere i primi giochi che andranno a comporre l’offerta di questo servizio, adesso veniamo a conoscenza di altri due titoli che, secondo un rumor, potrebbero essere inclusi in PlayStation Plus Premium.

Si tratta di due grandi classici PlayStation, e stiamo parlando di Syphon Filter e Syphon Filter 2.

Il leak viene dal sito Game Rating della Corea, che ha valutato proprio questi due prodotti (via Dualshockers).

Per chi non li conoscesse, si tratta di una serie di sparatutto in terza persona con protagonista Gabe Logan, il primo è uscito negli anni ’90 e ha riscosso successo sia tra il pubblico che per la critica specializzata.

Quella di Syphon Filter è una saga storica che quindi potrebbero rivedere la luce anche su console di nuova generazione, PS5 e PS4.

Inoltre non è chiaro se anche gli altri capitoli della serie faranno il loro arrivo nel PlayStation Plus Premium, ma sicuramente potrebbero esserci buone probabilità in futuro.

Al momento però non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Sony, dunque non ci resta che attendere per ulteriori informazioni a riguardo.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche che sono già disponibili i nuovi giochi gratis PS Plus di maggio, subito pronti per essere scaricati.

Per concludere, per tutto il mese è disponibile un bonus speciale per tutti gli abbonati a PlayStation Plus, soprattutto per gli amanti dei giochi di simulazione calcistica come FIFA 22.