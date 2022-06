Il nuovo PlayStation Plus (Extra e Premium) ha un suo primo gioco in catalogo dal day-one

Sappiamo che questo mese di giugno sarà anche quello del lancio del nuovo PlayStation Plus, che esordirà il 23 giugno in Europa proponendo i tre diversi livelli di abbonamento: Essential sarà uguale all’attuale Plus (ma con due giochi mensili), Extra offrirà giochi on demand per PS4 e PS5, Premium includerà tutti i precedenti e ci sommerà retrogaming, cloud e demo a tempo gratuite per provare giochi a cui siete interessati.

Tuttavia, Sony ha sempre sottolineato di non avere in piano di inserire i suoi giochi in catalogo dal day-one, ma questo non significa che non possano arrivarne di altri. Nel corso dello State of Play delle scorse ore, infatti, è stato confermato ufficialmente che Stray sarà su PlayStation Plus dal day-one, a patto di avere un abbonamento almeno di livello Extra.

Il gioco, ricorderete, vi mette nei panni di un gatto in un mondo cyberpunk dove le persone sono sparite e avrete intorno unicamente dei robot. Firmato da BlueTwelve Studio, Stray si basa su una vera e propria utopia: provare ad avere controllo di un gatto!

«Fin dall’inizio, sapevamo che i comandi e le animazioni della nostra superstar dovevano rasentare la perfezione, in modo da comunicare in maniera convincente quell’esaltante sensazione di agilità e movimento. Per questo Miko, il nostro animatore specializzato, ha preso davvero a cuore questa sfida passando molto tempo a consultare immagini e video di riferimento» raccontano gli sviluppatori, sulle pagine di PlayStation Blog.

Questo lavoro ha permesso loro di scoprire che… Internet è pieno di materiali di riferimento per animare o creare un gatto virtuale!

«Ci siamo impegnati molto per rendere il nostro felino quanto più vivo e realistico possibile, in modo da garantire ai giocatori un’esperienza di esplorazione profonda e immersiva. Siamo davvero entusiasti di potervi finalmente mostrare, all’interno del nostro trailer, degli scorci di alcune nuove ambientazioni come ‘Antvillage’, un insediamento costruito intorno a un’enorme cisterna. Si tratta di un ottimo esempio di come le eccezionali abilità del gatto abbiano permesso una maggiore libertà nel level design, specialmente per quanto riguarda la verticalità, rendendo possibile un’esplorazione del mondo su più livelli».

Il trailer mostrato durante State of Play, in effetti, mostra il nostro amico gatto in azione in scenari particolarmente interessanti, dove la verticalità sembra avere un ruolo importante.

L’appuntamento è fissato per il 19 luglio prossimo, quando Stray arriverà su PS4 e PS5 (ancora introvabile, anche su rivenditori come Amazon) e, come anticipato, sbarcherà anche su PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Rimane da vedere, certo, per quanto tempo rimarrà in catalogo – ammesso che sia previsto che ne esca. A tal proposito, attendiamo ulteriori dettagli da Sony e dagli sviluppatori.

Proprio nelle scorse ore vi abbiamo anche riferito le dichiarazioni di Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, secondo il quale inserire dei giochi nei cataloghi fin dal day-one sarebbe una mossa poco sensata, almeno per quanto riguarda le produzioni di prima linea. Gli autori di Stray, evidentemente, la pensano in modo diverso.