Nuovo PlayStation Plus, come girano i classici PS1 su PS5? Lo svela il video confronto

Grazie al lancio del nuovo PlayStation Plus avvenuto in alcune regioni asiatiche pochi giorni fa, i fan hanno avuto la possibilità di scoprire nel dettaglio quali novità aspettarsi nell’inedito servizio in abbonamento.

Una delle feature più attese dagli appassionati, soprattutto per gli utenti interessati a PlayStation Plus Premium, è sicuramente la disponibilità di un ampio catalogo di giochi gratis appartenenti alle diverse generazioni delle console di casa Sony, permettendo così di giocare con tantissimi classici PS1 su DualSense (potete acquistarlo in offerta su Amazon).

Nelle ultime ore è però stata confermata una brutta notizia per chi sperava di godersi le migliori versioni possibili: molti dei più amati classici PS1 gireranno solo fino a 50hz, dato che Sony ha scelto di rendere disponibili in alcuni casi solo le edizioni PAL.

Dopo aver appreso questo importante aggiornamento, molti fan hanno dunque iniziato a chiedersi come girino effettivamente i classici PS1 su PS5 e PS4, domandandosi se effettivamente le prestazioni fossero all’altezza.

Lo youtuber ElAnalistaDeBits, celebre per i suoi confronti grafici tra diverse piattaforme, ha dunque deciso di mettere alla prova i classici disponibili sul nuovo PlayStation Plus, concentrandosi in particolar modo su PS1 (via Push Square).

Sembra che nel caso dei classici disponibili per la prima PlayStation, le prestazioni grafiche dipenderanno in base alla console scelta: su PS4 il gioco si fermerà a una risoluzione di 1080p, mentre su PS5 la massima risoluzione raggiungibile è di 1440p.

Sfortunatamente, questo significa che non sarà possibile impostarli in 4K, anche se va sottolineato che a livello di pulizia grafica i giochi appaiono notevolmente migliorati rispetto all’hardware originali.

Il limite più importante, già accennato in apertura, resta però legato all’utilizzo delle versioni PAL per alcuni titoli, che come i giocatori italiani ben sapranno resteranno bloccate a 50hz.

Questo significa che le prestazioni dei classici disponibili nel nuovo PlayStation Plus restano comunque inferiori rispetto a quelle dei giochi disponibili per l’hardware originale, a patto di prendere però in analisi le versioni NTSC.

Nonostante questi limiti da tenere inevitabilmente in considerazione, l’emulazione è apparsa molto fedele alle controparti originali: i giocatori non dovranno dunque attendersi frame rate sbloccati o prestazioni migliorate, ma solo la giusta e necessaria pulizia a livello tecnico.

Va comunque sottolineato che alcuni classici presenteranno feature aggiuntive molto utili: alcuni giochi includeranno infatti i trofei sbloccabili.

Ma non è l’unica novità: è stato infatti confermato il multiplayer online per alcuni giochi PS1, che potrebbe essere dunque implementato anche su futuri titoli.