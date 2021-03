Sorpresa per il 25° anniversario, torna Pokémon Mini?

Nintendo sta certamente facendo le cose in grande per il 25° anniversario di Pokémon.

Pensiamo soltanto ai recentemente annunciati remake di quarta generazione, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, rifacimenti a lungo richiesti dai fan storici della saga.

Non solo, ad arricchire il ricco piatto dei festeggiamenti abbiamo anche il misterioso Leggende Pokémon Arceus, titolo estremamente interessante a cui abbiamo dedicato uno speciale pochi giorni fa, raccontandovi quale potrebbe essere il suo impatto sulla serie intera.

Nonostante questi annunci, possiamo dire con una buona dose di certezza che Nintendo potrebbe avere ancora qualche carta ancora da svelare per questo evento.

Partendo da questo presupposto, Nintendo Life, su segnalazione di un lettore, ha scovato un possibile indizio su ciò che Nintendo potrebbe avere in serbo per i suoi fan.

Il sito di Nintendo UK, infatti, ha inserito tra i suoi filtri di ricerca titoli la dicitura «Lanciato originariamente per Pokémon Mini».

Foto scattata da Nintendo Life.

Una scelta interessante se consideriamo che tra i filtri è presente un generico «Altri sistemi», dove sarebbe stato legittimo inserire un dispositivo dimenticato come il Pokémon Mini.

Per chi non lo sapesse, Pokémon Mini era una minuscola console portatile a 8-bit, rilasciata nel 2001, interamente dedicata al mondo Pokémon.

Su questo dispositivo, delle dimensioni di un Tamagotchi, vennero rilasciati soltanto dieci titoli (di cui alcuni rimasti confinati al solo Giappone), prima che Nintendo decidesse di staccare la spina a causa del suo relativo insuccesso in termini di vendite.

Cosa potrebbe significare, dunque, questo aggiornamento del sito Nintendo UK? Forse, anzi probabilmente potrebbe non voler dire assolutamente niente.

Tuttavia, visto il 25° anniversario di Pokémon in corso possiamo spingerci un po’ più in là con la fantasia, ed immaginare quantomeno una re-release in digitale dei titoli originariamente usciti su Pokémon Mini, magari raccolti in una collection riveduta e corretta.

Al momento, il prossimo evento a tema Pokémon da attendere è il rilascio di New Pokémon Snap, attualmente previsto per il 30 aprile, ovviamente in esclusiva Nintendo Switch.