Zenless Zone Zero, il nuovo fenomeno HoYoverse ha già battuto un record impressionante

Sembra proprio che HoYoverse non sbagli più un colpo: gli autori di Genshin Impact hanno fatto di nuovo centro con Zenless Zone Zero, ultima fatica del team cinese disponibile per il download gratuito da pochi giorni.

Il nostro Silvio Mazzitelli nella recensione dedicata vi ha raccontato che il nuovo free-to-play è «un gioco più leggero, in termini di progressione e impegno richiesti, rispetto a Genshin Impact o Honkai Star Rail»: queste caratteristiche, insieme a un lancio al day-one anche su PS5, hanno sicuramente contribuito ad attirare tantissimi fan curiosi.

Advertisement

Zenless Zone Zero è stato rilasciato ufficialmente il 4 luglio 2024, ma il team di sviluppo ha confermato che dopo neanche una settimana è già riuscito a raggiungere addirittura 50 milioni di download in tutto il mondo (via GamingBolt).

Un record semplicemente incredibile per quella che è a tutti gli effetti una nuova IP: Star Rail aveva dalla sua il brand Honkai già popolare su smartphone, oltre alla popolarità di Genshin Impact.

Zenless Zone Zero (di cui trovate già tanti gadget su Amazon) è stato invece un vero e proprio nuovo esperimento per HoYoverse, ma questa mossa ha già ottenuto i primi soddisfacenti risultati: per celebrare questo traguardo, tutti i giocatori stanno avendo la possibilità di riscattare 1600 Polychrome, per iniziare al meglio la nuova avventura.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

HoYoverse ammette di voler fare tutto il necessario per dimostrare di essere degna della fiducia dimostrata, annunciando miglioramenti per l'ottimizzazione e il frame rate, oltre che di essere al lavoro su una speciale versione in cloud.

Insomma, è probabile anche Zenless Zone Zero sia destinato ad essere un enorme successo a livello di profitti e che verrà supportato molto a lungo: un'ottima notizia per coloro che si stanno già avventurando in questa affascinante produzione.

Un numero di download che potrebbe aumentare ulteriormente, qualora arrivasse effettivamente una versione per Switch. Sperando non resti dispersa come quella di Genshin Impact.

Va comunque detto che il lancio di Zenless Zone Zero non è avvenuto senza polemiche: un altro gacha rivale ha lanciato delle frecciatine nei confronti di HoYoverse, accusandola di presunto plagio per alcuni personaggi.