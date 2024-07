Zenless Zone Zero potrebbe arrivare su Switch, ma Genshin Impact?

MiHoYo ha appena lanciato sul mercato il suo nuovo successo, ovvero Zenless Zone Zero, e ogni volta che accade qualcosa del genere si pensa sempre ad un porting per Nintendo Switch... come quello di Genshin Impact.

Proprio il gacha game fenomeno di qualche anno fa, diventato nel frattempo un successo globale come dimostrano i gadget su Amazon, il cui porting per Nintendo Switch è scomparso nel nulla.

La versione per la console ibrida è stata annunciata in un momento storico di qualche anno fa, ma non ci sono stati più aggiornamenti e il pensiero è che MiHoYo possa aver fatto finta di niente e dimenticato questo porting.

Tanto che, pur di giocarci sulla console, alcuni fan hanno creato un complicato sistema di specchi e leve per avere una versione del gioco.

Perché torniamo a parlarne? Perché Zenless Zone Zero potrebbe avere effettivamente una versione Switch.

Ne ha parlato il produttore Zhenyu Li, in una recente intervista (tramite Nintendo Life), in cui gli è stato chiesto se MiHoYo proverà a portare ZZZ su Nintendo Switch.

Mentre il porting di Genshin Impact è ancora disperso, ecco la risposta di Li:

«Attualmente la nostra massima priorità è aumentare la qualità delle piattaforme con cui intendiamo lavorare. Mentre continuiamo il processo di sviluppo, pensiamo che troveremo le possibilità per questo. Naturalmente si parte dal presupposto che diventerà un’esperienza eccellente e, come fan personale di Nintendo, sarò molto felice di vedere che ciò diventi realtà.»

Tutto questo mentre, dal 14 gennaio 2020, MiHoYo annunciò Genshin Impact su Nintendo Switch.

Vedremo se ci toccherà aspettare almeno quattro anni per sapere qualcosa del porting di Zenless Zone Zero, magari su Nintendo Switch 2 dove potrà dare spettacolo di sé stando alle presunte specifiche tecniche divulgate. Anche perché il titolo sembra molto interessante e ha del potenziale, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.