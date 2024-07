Un gioco rivale di Zenless Zone Zero scherza sui personaggi (e allude a un plagio)

Da qualche ora, gli amanti di Hoyoverse hanno potuto mettere le mani su Zenless Zone Zero, il nuovo titolo firmato dagli autori di Genshin Impact, che abbiamo recensito positivamente sulle nostre pagine.

Il gioco, tuttavia, è stato anche protagonista di un curioso siparietto che ha coinvolto Alchemy Stars, altro gacha game (firmato Level Infinite) arrivato qualche tempo prima, che tra il serio e il faceto ha lanciato delle provocazioni a Hoyoverse. Il motivo? Il design di alcuni personaggi un po' troppo simili a quello di Alchemy Stars.

Advertisement

Al momento del lancio di ZZZ, infatti, i giocatori di Alchemy Stars hanno ricevuto una mail in-game in cui venivano citati i personaggi di Tiny One e Sinisa. Il tempismo è molto interessante, perché questi due protagonisti del gioco sarebbero molto simili, nel design, a Koleda e ad Anton di Zenless Zone Zero.

Se volete vedere delle immagini di confronto per farvi un'idea, potete recuperarle qui.

C'è effettivamente una discreta somiglianza nel look dei personaggi citati, anche se va detto che si ferma all'aspetto: in termini di gameplay, questi protagonisti non condividono granché di simile.

Comunque, Alchemy Stars è arrivato nel 2021, mentre Zenless Zone Zero è stato annunciato per la prima volta nel 2022. I malpensanti, insomma, potrebbero pensare effettivamente che ci sia stata una qualche forma di ispirazione.

Zenless Zone Zero è disponibile gratis su PC, mobile e PlayStation. Alchemy Stars è disponibile su piattaforme mobile.