Zelda Wind Waker, nuovo indizio "musicale" sul suo ritorno

Nintendo continua a espandere la sua app musicale Nintendo Music con una rapidità sorprendente, arricchendo il catalogo con le colonne sonore dei suoi classici intramontabili.

Ora, tocca a un titolo amatissimo dai fan: il capolavoro per GameCube The Legend of Zelda: The Wind Waker, rilasciato originariamente nel 2002.

Lasciando infatti da parte titoli come Tears of the Kingdom (che trovate su Amazon), il vecchio capitolo uscito in origine su GameCube è ancora molto apprezzato.

Considerando che da mesi si parla di un remaster o remake del gioco in arrivo su Switch 2, forse ora c'è un nuovo indizio.

Gli utenti di Nintendo Switch Online possono accedere facilmente alla sua colonna sonora: basta scaricare l'app Nintendo Music su dispositivi Android o iOS.

La soundtrack di The Wind Waker è ora disponibile per l’ascolto, regalando l’opportunità di rivivere le atmosfere epiche e leggere del gioco.

L’arrivo della colonna sonora potrebbe quindi essere un nuovo indizio verso una versione aggiornata in HD del gioco in lavorazione per Nintendo Switch.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, questa possibilità alimenta l’entusiasmo degli appassionati, pronti a salpare di nuovo tra le isole del Grande Mare.

L'arrivo della colonna sonora di The Wind Waker su Nintendo Music è una di quelle notizie che scaldano il cuore dei nostalgici.

La possibilità che il gioco torni in HD su Switch 2, poi, è il sogno di molti: sarebbe l’occasione perfetta per far scoprire questa gemma anche a chi non ha mai avuto il piacere di giocarci. Intanto, possiamo navigare nel passato… almeno con le orecchie.

Tra musiche indimenticabili e l’ipotesi di un ritorno su Switch, The Wind Waker continua a conquistare il cuore dei fan vecchi e nuovi. Questo considerando anche che, grazie al progetto Wind Waker: Unflooded, la curiosità di vedere la Hyrule sommersa sarà finalmente soddisfatta.

Ma non è tutto: grazie a un remaster in 4K realizzato da un fan, Zelda The Wind Waker appare ancora migliore, e la community è entusiasta: guarda il risultato finale.