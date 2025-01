Come sarebbe Zelda Wind Waker senza oceano? Così

Uno dei segreti più affascinanti di The Legend of Zelda: The Wind Waker, l’antico regno sommerso di Hyrule, sta finalmente tornando alla luce grazie a un ambizioso progetto realizzato dai fan.

Lasciando infatti da parte giochi come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (che trovate su Amazon), il vecchio capitolo uscito in origine su GameCube è ancora molto amato.

Quindi, in attesa di un suo eventuale ritorno su Switch/Switch 2, è normale che se ne parli ancora.

Per chi non lo sapesse, uno degli elementi chiave di The Wind Waker è il vasto oceano che domina il mondo di gioco, frutto di un diluvio che ha sommerso Hyrule, celandone i segreti.

Questo contesto narrativo non solo ha dato vita a un’esperienza unica, ma ha anche lasciato molti a fantasticare su cosa ci fosse realmente sotto quelle acque.

E ora, grazie al progetto Wind Waker: Unflooded, gestito da Joe Kendrick, questa curiosità sarà finalmente soddisfatta (via GamingBible).

L’obiettivo è rimuovere l’oceano e rimodellare l’intera Hyrule sommersa, rendendola esplorabile come non è mai stata prima.

Il progetto, che mantiene lo stile grafico in cell-shading che ha reso iconico The Wind Waker, è attualmente al 70% del suo completamento.

Nonostante ciò, i risultati già visibili sono impressionanti e promettono un’esperienza che potrebbe rivaleggiare con la magia dell’originale.

Per chi volesse seguire gli sviluppi, ci sono video disponibili su YouTube (ne trovate uno poco sopra), e in futuro potrebbe persino essere possibile esplorare questa nuova versione di Hyrule.

Progetti come questo sono una testimonianza della passione dei fan e del potere che i videogiochi hanno di ispirare creatività anche a distanza di decenni.

Considerando che si tratta di uno dei miei capitoli di Zelda preferiti (e non solo il mio, stando ai remaster dei fan in circolazione), rivedere Hyrule in questa nuova veste mi fa riflettere su quanto sia straordinaria la capacità di questa serie di rinnovarsi e sorprendere.