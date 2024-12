Zelda The Wind Waker, il remaster dei fan è sorprendente

I fan di Zelda sono entusiasti per una nuova remaster in 4K che puoi giocare, sebbene purtroppo non sia ufficiale.

I vecchi capit0li della saga di Zelda sono tra i migliori titoli di Nintendo , il che rende quasi un crimine il fatto che non siano mai stati raccolti in una collezione ufficiale per Nintendo Switch.

Tra i giochi più richiesti c’è The Legend Of Zelda: The Wind Waker (lo trovate su Amazon), un’avventura marittima in cui Link solca i mari per salvare nuovamente il Regno di Hyrule da Ganondorf.

Originariamente uscito su GameCube, il gioco inizialmente non fu apprezzato da tutti per il suo stile visivo cartoonesco, ma col tempo è diventato uno dei preferiti dai fan, guadagnandosi persino un remake in HD per Wii U.

Ora, grazie a un remaster in 4K realizzato da un fan, The Wind Waker appare ancora migliore, e la community è entusiasta (via GamingBible).

Puoi vedere questo remaster in azione nel video poco sopra, dove è evidente il lavoro straordinario fatto per modernizzare la grafica del GameCube.

«Perché questo trailer mi dà le stesse vibrazioni del primo teaser di Wind Waker che ho visto da bambino?» ha scritto un fan, in quello che è probabilmente uno dei complimenti più belli che si possano fare.

«Un ottimo compromesso tra l’originale e la versione HD. Fantastico,» ha aggiunto un altro commentatore.

Infine, un fan ha dichiarato: “Gran lavoro su questo progetto. Sembra Wind Waker HD ma senza l’effetto bloom.”

È vero che la versione per Wii U rimane superiore, essendo stata creata direttamente da Nintendo, ma questo remaster GameCube è comunque sorprendente.

Chissà, forse Nintendo deciderà un giorno di portare The Wind Waker su Nintendo Switch (o, perché no, Switch 2).

Sarebbe interessante se desse ai giocatori l’opzione di scegliere tra la grafica originale e quella aggiornata, offrendo un’esperienza personalizzabile per tutti.

Restando in tema, un altro fan sta lavorando a un remake di The Legend of Zelda: Wind Waker in Unreal Engine 5: guardalo qui.