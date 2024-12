Zelda Wind Waker tornerà su Switch? C'è un indizio

I fan di The Legend of Zelda da tempo speculano sul possibile ritorno di The Wind Waker, il classico intramontabile per GameCube, forse in una versione rimasterizzata per Nintendo Switch o per la tanto attesa Nintendo Switch 2.

Dopo il successo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (che trovate su Amazon), la cosa non sorprende.

Del resto, l’era GameCube ha regalato agli appassionati di Zelda titoli indimenticabili, tra cui Twilight Princess e Four Swords Adventures. Tuttavia, nessuno ha lasciato un segno profondo come The Wind Waker.

Da tempo si vocifera di una rimasterizzazione di The Wind Waker, soprattutto dopo l’arrivo di Skyward Sword HD su Switch nel 2021. Tuttavia, Nintendo non ha ancora confermato nulla, spingendo i fan a cercare segnali ovunque.

Uno di questi è emerso recentemente dal sito di Nintendo Korea (via CB). Una timeline dei giochi di Zelda mostrava i titoli tradotti in coreano per tutti i giochi ufficialmente localizzati.

Inaspettatamente, The Wind Waker—che non è mai stato tradotto in coreano—appariva con un titolo in coreano. Questo dettaglio è stato rapidamente corretto, ma ha acceso una serie di teorie.

Nintendo ha sempre gestito con cura le localizzazioni dei suoi giochi, soprattutto in Corea del Sud, un mercato in crescita dal 2006.

L’assenza di una traduzione coreana per The Wind Waker è da tempo vista come un’opportunità mancata.

L’apparizione di un titolo tradotto potrebbe essere semplicemente un errore (cosa che personalmente temo sia), oppure il segnale di una prossima rimasterizzazione che includerebbe finalmente una localizzazione per il mercato sudcoreano.

Se The Wind Waker fosse davvero in arrivo su Switch, potrebbe seguire il modello di Skyward Sword HD, con grafica migliorata, migliorie nella qualità della vita e nuove funzionalità pensate per l’hardware moderno.

Con Nintendo Switch 2 all’orizzonte, un rilascio di questo tipo potrebbe fungere da ponte tra le due generazioni di console, offrendo ai fan un assaggio di Zelda mentre aspettano il prossimo capitolo principale.

Nel frattempo, gli appassionati continuano a divertirsi con remaster fatte in casa davvero niente male.