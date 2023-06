Zelda Tears of the Kingdom ha venduto molto, ma c'è ancora chi lo batte

Non è una novità che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sia un successo notevole, ma non può nulla contro Hogwarts Legacy.

L'amatissimo videogioco del maghetto con gli occhiali, che trovate sempre su Amazon, ha fatto sfaceli.

Anche sulla vecchia generazione di console, visto che Hogwarts Legacy ha venduto tantissimo anche quando è arrivato su PS4 e Xbox One.

Tanto che, nonostante The Legend od Zelda: Tears of the Kingdom abbia già triplicato Breath of the Wild, non è ancora il campione delle vendite del 2023.

La nuova avventura di Link è infatti il secondo videogioco più venduto del 2023, comunque un risultato più che soddisfacente.

Le analisi dei dati, riportate da Game Informer, mettono se non altro Tears of the Kingdom in cima ai videogiochi più venduti del mese di maggio. Non che sia una sorpresa, visto che è il mese di uscita del titolo su Nintendo Switch.

Ecco i videogiochi più venduti di maggio:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Hogwarts Legacy Star Wars Jedi: Survivor Dead Island 2 Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) MLB: The Show 23 Fifa 23 Mario Kart 8 Resident Evil 4 Remake Far Cry 6

Per quanto riguarda le vendite annuali finora, invece, Link deve cedere il passo al nuovo alunno di Hogwarts e alla sua storia.

Ecco i videogiochi più venduti del 2023 (finora):

Hogwarts Legacy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Star Wars Jedi: Survivor Resident Evil 4 Remake MLB: The Show 23 Dead Island 2 Fifa 23 Dead Space (2023) Madden NFL 23

Nonostante tutto, bisogna notare che i dati riportati delle vendite di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non contemplano le vendite fisiche, ma solo quelle digitali.

Questo significa che il titolo per Switch si è classificato in seconda posizione ma senza contare una parte delle sue vendite, a dimostrazione di quanto sia stato un successo.

Anche perché è stato copiato, lui e il suo predecessore, in vari modi. Sta infatti arrivando un titolo su PS5 che si ispira moltissimo al titolo Nintendo, mentre altri che lo avevano già copiato ora si stanno buttando su Animal Crossing.