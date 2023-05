Zelda Tears of the Kingdom era «praticamente finito» nel 2022, nonostante i rinvii

I fan Nintendo hanno dovuto avere molta pazienza prima di poter mettere le mani su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ma oggi possiamo dire che l'attesa è stata ampiamente ripagata sul campo.

Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) si è infatti dimostrato un prodotto destinato a restare nella storia videoludica, migliorando non solo quanto di buono era stato già fatto in Breath of the Wild, ma perfezionandolo e rivoluzionandone le meccaniche di gioco.

Advertisement

In un'intervista rilasciata al Washington Post, Eiji Aonuma ha voluto raccontare il dietro le quinte della produzione di questa ambiziosa esclusiva, ammettendo anche come Nintendo avesse notato lo scarso entusiasmo della community, prima che lo Zelda Direct ne cambiasse totalmente la percezione.

Un altro spezzone molto interessante di quest'intervista, segnalato da Game Rant, ci ha però permesso di scoprire una curiosità sulla sua effettiva uscita: sebbene sia uscito soltanto negli scorsi giorni, in realtà Zelda Tears of the Kingdom era «praticamente finito» già da un anno.

Eiji Aonuma said when he announced in March 2022 a delay for Zelda Tears of the Kingdom, the game was pretty much complete.



The last year was spent on polish, making sure the wild physics of the game just work. https://t.co/jb2qlonWsO — Gene Park (@GenePark) May 21, 2023

Ma allora perché si sono resi necessari gli ultimi rinvii? Eiji Aonuma ha svelato che, sebbene il lavoro principale fosse terminato, l'ultimo anno è servito per verificare che tutto funzionasse nel modo giusto: il team di sviluppo si è dunque preoccupato non solo di ripulire e ottimizzare il titolo, ma anche di testare la fisica di gioco e tutte le meccaniche.

Un ragionamento simile era già stato adottato in occasione del rinvio di Breath of the Wild, portandolo a diventare un titolo di lancio su Switch: del resto, in entrambi i casi, la fisica gioca un ruolo fondamentale nelle avventure di Link ed era fondamentale che non ci fossero gravi malfunzionamenti.

Inoltre, sembra proprio che Nintendo fosse più che consapevole delle enormi aspettative dietro questo capitolo, preferendo prendersi tutto il tempo necessario per garantire un prodotto di qualità piuttosto che lanciarlo prima del previsto.

Una strategia che è stata ampiamente ripagata non solo dalle eccellenti recensioni della critica, ma anche e soprattutto dal consenso del pubblico: Zelda Tears of the Kingdom ha già battuto un record di vendite storico.

Nel frattempo, se non l'avete già scaricato, cogliamo l'occasione per segnalarvi che è già disponibile il nuovo aggiornamento ufficiale per Tears of the Kingdom.