The Legend of Zelda potrebbe tornare, ma in un remake/remaster

Zelda Tears of the Kingdom è ormai disponibile da diversi mesi, sebbene a quanto pare la saga potrebbe avere altro in serbo per noi.

Il sequel del capolavoro uscito su Switch (che trovate su Amazon), ovvero Breath of the Wild, potrebbe infatti non essere la "fine" per Link.

Advertisement

Del resto, il successo ottenuto da Tears of the Kingdom ha permesso anche al precedente Breath of the Wild di svettare nuovamente nelle classifiche.

Ora, dopo che di recente si è tornati a parlare di un eventuale film dedicato alle avventure di Link, un analista ha lasciato intendere che The Legend of Zelda potrebbe presto tornare in un remake o un remaster in arrivo entro pochi mesi.

L'analista giapponese Serkan Toto ha infatti da poco condiviso un post su X/Twitter poi rimosso (via Wccftech), il quale faceva riferimento all'arrivo di un nuovo Zelda, con annuncio e uscita previsti - pare - nel corso del 2023.

Toto ha pubblicato un post nel quale ha scritto "Z R 2023", dove la Z sta certamente per Zelda e la R per remake o remaster (ma qui siamo nel campo delle ipotesi).

Per quanto riguarda l'anno, l'analista Toto potrebbe intendere 2023 come anno fiscale, che si concluderà quindi a marzo 2024.

Del resto, popo il successo ottenuto da Metroid Prime Remastered, secondo Jeff Grubb sarebbero in lavorazione anche nuovi Zelda, magari proprio rifacimenti di capitoli classici.

Chissà se si tratterà proprio dei rifacimenti di Zelda The Wind Waker e Zelda Twilight Princess, da tempo dati per favoriti come giochi scelti da Nintendo per un eventuale rifacimento. Staremo a vedere, con l'augurio di poterne sapere di più magari in un Direct dedicato.

Del resto, A poche ore dalla sua uscita e nella giornata delle recensioni, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha trionfato su OpenCritic, quindi la serie è di certo ancora molto amata.