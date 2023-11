Zelda in stile Studio Ghibli è la cosa più bella che vedrete oggi

Zelda Tears of the Kingdom è disponibile da diversi mesi, sebbene a quanto pare la saga continua a essere omaggiata in ogni modo.

Il sequel del capolavoro uscito su Switch, ovvero Breath of the Wild, è solo la punta di una serie immortale e piena di capitoli meritevoli di attenzione.

Il successo ottenuto da Tears of the Kingdom - che ha permesso anche al precedente Breath of the Wild di svettare nuovamente nelle classifiche - è infatti dovuto anche a classici come Ocarina of Time.

Ora, dopo che di recente si è tornati a parlare di un eventuale film dedicato alle avventure di Link, qualcuno ha creato una versione del classico Zelda per Nintendo 64 come fosse un film dello Studio Ghibli.

Il bravo RwanLink ha appena pubblicato un interessante teaser trailer per un film di Zelda: Ocarina of Time realizzato nello stile dello Studio Ghibli (via DSO Gaming).

Il filmato è stato realizzato con l'Unreal Engine 5 e ha un aspetto assolutamente sbalorditivo. Lo trovate poco sopra, in tutto il suo splendore.

L'aspetto più interessante di questo nuovo trailer è lo stile artistico che rimanda proprio alle opere di Studio Ghibli. Invece di migliorare l'aspetto di Ocarina of Time, l'artista ha infatti optato per qualcosa di totalmente nuovo.

E indovinate un po'? Il tutto ha funzionato alla grande. Nel caso in cui non lo sapeste, RwanLink ha realizzato altri video di fan di The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Unreal Engine 5: finora l'artista ha ricreato Goron City, la Foresta dei Kokiri e il Dominio di Zora.

Sono tutti realizzati davvero molto bene, quindi - nel caso siate fan delle avventure di Link- non perdete l'occasione di guardarli nel canale ufficiale YouTube dell'autore.

RwanLink rilascerà in ogni caso la versione completa del video di Zelda: Ocarina of Time x Studio Ghibli il 25 dicembre.

Del resto, il classico per Nintendo 64 è già stato preso di mira dai fan tempo fa, con ottimi risultati.

Oltre a Ocarina of Time, chissà se la saga tornerà anche nei rifacimenti di The Wind Waker e Twilight Princess, da tempo dati per favoriti come giochi scelti da Nintendo per un eventuale remaster/remake.