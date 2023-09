Yu Suzuki sarà ospite di Lucca Comics & Games 2023!

Lucca Comics & Games 2023 annuncia a sorpresa l'arrivo di Yu Suzuki, che sarà ospite della manifestazione toscana dedicata alla cultura pop il prossimo ottobre.

L'autore della saga di Shenmue (il cui terzo capitolo trovate su Amazon) sarà ospite della fiera di Lucca all'interno del palinsesto alle attività dedicate ai videogiochi.

Nelle precedenti edizioni di Lucca Comics & Games erano state ospitate delle attività dedicate a The Witcher e PlayStation, giusto per fare alcuni esempi.

A dimostrazione che l'evento toscano è molto affine agli appassionati di videogiochi e lo sarà anche quest'anno, decisamente.

Come annunciato durante la conferenza stampa di questa mattina, a Lucca Comics & Games 2023 ci sarà infatti la leggendari mente creativa di SEGA.

Non è ancora ben chiaro quali saranno le attività all'interno della fiera toscana che si terrà dal 1 al 5 novembre 2023, ma ecco come viene descritta la sua partecipazione nel comunicato stampa:

«Sarà davvero un ricco pixel carpet quello di Lucca Comics & Games, che vedrà sfilare ospiti come Yu Suzuki, mente creativa dei più grandi successi di SEGA degli anni ottanta e novanta, capace di immaginare successi come OutRun e Shenmue, lasciando un segno indelebile nella storia dei videogiochi.»

Lucca Comics & Games ha spesso ospitato personalità del mondo videoludico, ma il nome di Yu Suzuki è decisamente altisonante e non vediamo l'ora di scoprire in che attività e appuntamenti sarà coinvolto (per aggiornamenti ecco il sito ufficiale dell'evento) il creatore di Shenmue.

A proposito di franchise di SEGA, l'azienda nipponica pare si stia preparando a delle grandi manovre per quanto riguarda il futuro prossimo. Tra nuovi titoli, reboot e remake sembra che molte vecchie proprietà intellettuali verranno rispolverate.

Mentre non esiterà ad abbattere quelle nuove che non convincono. Come Hyenas, che proprio oggi è stato cancellato definitivamente dopo mesi di sviluppo e lavoro sul titolo.