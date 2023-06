Xenoblade Chronicles 3 a meno di 43€! Risparmia il 28%!

Un'offerta imperdibile è attualmente presente sul famoso portale e-commerce eBay: Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch è disponibile a un prezzo molto vantaggioso! Se state pensando di acquistare questo straordinario titolo, vi suggeriamo di farlo in fretta: il prezzo di listino è di 59,90€, ma oggi potete aggiudicarvelo a soli 42,99€, risparmiando 17€ sull'usuale prezzo di listino! Tuttavia, le unità disponibili sono limitate e potrebbero esaurirsi in breve tempo, quindi non indugiate!

Sviluppato da Monolith Soft, Xenoblade Chronicles 3 è un gioco di ruolo di stampo nipponico che racconta una storia ambientata in un mondo chiamato Aionios, teatro di un conflitto senza fine tra due nazioni opposte, Keves e Agnus. Keves è una nazione dove è stata sviluppata la tecnologia meccanica, con eserciti costituiti principalmente da veicoli da combattimento operati da soldati. Agnus, al contrario, è caratterizzata da un alto grado di evoluzione biologica.

I protagonisti principali sono Noah e Miyo, membri delle due nazioni in conflitto, i quali dovranno affrontare un viaggio emotivo attraverso un mondo in guerra con un oscuro segreto. Il sistema di combattimento di Xenoblade Chronicles 3 ha una notevole profondità. Nonostante sia intuitivo, l'intreccio complesso di meccaniche interconnesse può sembrare travolgente, specialmente per i nuovi arrivati nel genere JRPG.

Nella nostra recensione, dove Xenoblade Chronicles 3 si è aggiudicato un eccellente 9,1, abbiamo affermato che "esattamente come i giochi che portano lo stesso nome che l'hanno preceduto, Xenoblade Chronicles 3 è un'opera di eccellente fattura, che coniuga una storia sorprendente con un sistema di combattimento sempre più flessibile, un cast di protagonisti indimenticabile con fasi di esplorazione che lasciano a bocca aperta, una colonna sonora di primissima qualità con una durata complessiva titanica".

