Nelle scorse ore si è tenuto il nuovo appuntamento con [email protected], la conferenza che dà visibilità ai piccoli progetti indipendenti in arrivo nel panorama delle console Xbox – o del PC, sotto l'egida del gigante Microsoft.

L'evento ha permesso di scoprire due titoli inediti e ha fornito aggiornamenti su altri che erano stati già svelati in precedenza: vediamo quindi da vicino tutti i 20 giochi che hanno fatto parte della presentazione.

Axiom Verge 2

Dopo l'apprezzato Axiom Verge, il seguito Axiom Verge 2 è disponibile su Xbox. Il gioco vi porta a esplorare un pianeta ricco di rovine da scoprire, che sembrano essere il lascito di una antica e tecnologica civiltà.

Tra un enigma e l'altro, il gioco vi permetterà anche di entrare in una frattura collegata a una realtà parallela.

Birth

Com'è vivere da soli all'interno di una grande città? È la domanda a cui Birth prova a dare risposta, parlando di solitudini e del tentativo di procurarsi un amico... particolare, fatto di organi e ossa trovati in giro per la città.

Il gameplay verterà su puzzle basati sulla fisica. L'uscita è attesa per il 28 luglio.

Dreamers

Un gioco di avventura che uscirà sia su vecchia che su nuova generazione, in cui dovrete affrontare un curioso viaggio ricco di scenari e puzzle da risolvere.

Realizzato con uno stile low-poly in 3D, il gioco avrà tre diversi protagonisti (compreso un robot), legati da un'amicizia che si svilupperà via via che avanzerà la vicenda. Arriverà il 1 settembre.

Everspace 2

L'avventura spaziale di Everspace 2, che vuole proporre oltre 30 ore di campagna, arriverà ufficialmente il 15 agosto su console Xbox.

Rispetto al predecessore, il gioco tenterà la via del RPG semi open-world, dando più peso all'esplorazione, alla possibilità di fare level up, al crafting e alla gestione degli equipaggiamenti.

Hellboy Web of Wyrd

Un nuovo gameplay trailer per il roguelite con meccaniche action brawler.

Si tratta di un'avventura completamente inedita che vi mette nei panni di Hellboy (appunto), realizzata in partnership con Dark Horse Comics e con Mike Mignola, creatore della saga.

Jackbox Party Pack 10

Il cofanetto di party game sta per accogliere Timejinx, un quiz con tanto di viaggi nel tempo.

Arriva anche Hypnotorious, in cui su un palco virtuale dovrete vedervela con un ipnotizzatore che vi chiederà di interpretare un personaggio.

Karateka

Se anche voi siete abbastanza esperti (anziani, ndr) da ricordare, come me, il glorioso Karateka, sarete incuriositi da vederne il ritorno. Durante [email protected] è stato infatti annunciato The Making of Karateka, il primo di una serie di documentari interattivi che porteranno alla scoperta di vecchi classici.

In questo caso scopriremo le vicende che portarono alla genesi di Karateka, con il documentario che includerà diverse versioni giocabili del titolo.

Monolith: Requiem of the Ancients

Annunciato durante l'evento, Monolith è un gioco che trascina l'utente nel mondo di Gliese, dove ci sono delle forze oscure che potrebbero mettere in pericolo la vita così come la conosciamo. Il protagonista, Astor, si ritroverà allora a cercare di risolvere la situazione.

Per farlo, potrà contare su battaglie spettacolari basate sulle combo, sfoggiando armi leggendarie e quelle che sono descritte come rune arcane.

MythForce

Un'avventura roguelike per quattro giocatori in un online cooperativo, che vuole riportarci ai tempi dei «cartoni animati del sabato mattina».

Arriverà il 12 settembre su Xbox Series X|S.

Rain World: Downpour

Nei panni di una sorta di gatto, ci ritroveremo a brandire una lancia per farci strada in un mondo di rifiuti e scarti – consci che molte creature tenteranno di mangiarci.

E attenzione, perché a complicare le cose ci sono anche cinque altri slugcat che vogliono darci la caccia. Perché? Bisognerà capirlo.

Roman Sands Re:Build

In arrivo su Xbox One e Xbox Series X|S questo inverno, il gioco è un'avventura in cui ci ritroveremo spiaggiati in lande sconosciute, i cui abitanti sono solo in attesa della fine del mondo.

Sarà possibile riuscire ad andarsene? A metà tra visual novel, avventura, puzzle, horror e survival, Roman Sands proverà a darci una risposta.

Scarlet Deer Inn

Un po' avventura narrativa un po' platform, Scarlet Deer Inn vuole puntare forte sullo storytelling e sulle emozioni, permettendo di scoprire un cast di personaggi sfaccettati e di segreti oscuri.

A farsi notare è soprattutto la direzione artistica, dal momento che i personaggi sono davvero ricamati, frame per frame, e gli scenari sono illustrati a mano. I richiami al folklore slavo, all'Europa medievale e allo Studio Ghibli, messi tutti insieme, sembrano piuttosto pregevoli.

Sea of Stars

Questo gioco di ruolo a turni potrebbe fare la gioia di noi nostalgici: per scoprire se è effettivamente così, potete già scaricare gratis una demo, parte dell'iniziativa lanciata in queste ore proprio in occasione dell'evento.

Nei panni dei due Figli del Solstizio, il gioco nella demo sfoggia soprattutto le sue meccaniche di combattimento e il modo in cui saranno affrontati i dungeon. Da tenere d'occhio, senza se e senza ma.

Second Wave

Uno shooter MOBA multiplayer online disponibile gratis come free-to-play. Vuole avere un'anima hero-based (stile Overwatch, per capirci) e secondo gli sviluppatori sarà «facile da giocare, difficile da padroneggiare».

Potete già provare due delle sue modalità: altre sono in sviluppo.

Solace State

Corporazioni biotech, l'umanità in pericolo e il dovere di provare a salvarla: sarà questo il compito di Chloe, una giovane hacker che, in Solace State, proverà ad opporsi a tutto questo.

Il gioco permetterà di compiere delle scelte per costruire delle relazioni con gli altri personaggi e avrà una sceneggiatura monstre, con oltre 200mila parole.

Stray Souls

L'inquietante horror, creato da amanti di Silent Hill, fa un passo in avanti con l'annuncio che proprio il leggendario Akira Yamaoka curerà la colonna sonora.

Il trailer presentato per l'occasione ha dato un primo assaggio del suo lavoro, proponendo un brano creato proprio dal maestro giapponese.

Stumble Guys

Combattere con i vostri amici nei folli scontri di Stumble Guys presto sarà possibile anche su console – e, viene sottolineato nell'evento, prima su Xbox.

Già popolarissimo su mobile, il gioco punta su una componente competitiva con eventi e livelli folli. È possibile registrarsi alla beta console sul sito ufficiale, in attesa del lancio definitivo.

The Texas Chain Saw Massacre

Basato sul film omonimo del 1974, il gioco è un horror asimmetrico in terza persona – e, se conoscete la pellicola, sapete già che non sprizzerà esattamente allegria da tutti i pori.

Avrà un gameplay 3v4 multiplayer, dove gli orrori e la crudezza del film saranno alla base del gameplay.

Vampire Survivors

Arriva la co-op locale fino a quattro giocatori, che arricchirà ulteriormente la già amata esperienza di Vampire Survivors.

Sarà possibile sia continuare un'avventura già iniziata, passando alla co-op, sia iniziare da zero in compagnia dei vostri amici. Potrete passare da una modalità all'altra in qualsiasi momento, tra i diversi livelli.

Worldless

Un'avventura platform in 2D con combattimenti a turni e che punta forte sul comparto narrativo.

La sua personalità non sembra male, potrebbe essere un gioco da tenere d'occhio. Arriverà nell'autunno 2023.

E con questo si concludono i giochi mostrati durante l'evento [email protected].

